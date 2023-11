A donde vayan los iremos a buscar: escracharon en un restaurante a Martín Lousteau”por traición a la Patria”

COMPARTIR

Hoy quien es uno de los referentes del radicalismo y del ala más conservadora que no se alineó con Juntos por el Cambio para apoyar abiertamente a Javier Milei en el balotaje, Martín Lousteau, vive momentos de tensión constante cada vez que quiere salir a cenar o almorzar, o en cualquier espacio público. Y es que, en algunos lugares, la gente no le perdona lo que consideran ha sido una “traición a la Patria” el no apoyar al libertario y sí, darle indirectamente, su aval a la candidatura de Sergio Massa.

Así fue que le pasó hace un par de días atrás cuando se tuvo que retirar de un restaurante en el que estaba almorzando cuando fue reconocido por los comensales que empezaron a gritarle y decirle de todo al legislador que terminó yéndose escoltado por la Policía porque la cosa fue escalando en violencia.

Como Lousteau otro de los señalados por la gente es el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien también manifestó, tácitamente, que apoyará a Massa al decir que “voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que no gane Milei”.

Gran parte de la sociedad entiende que el radicalismo está traicionando los deseos de progreso y de salir del camino del populismo, por lo que están señalando a estos personajes como los más representativos de estas acciones que causaron mucha indignación entre la gente.

Javier Milei Martín Lousteau Sergio Massa Gerardo Morales #Traición #Patria #Política

COMPARTIR