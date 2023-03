9 consejos para hacer ensaladas más ricas con arroz

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

¿Cocinas un poco más de arroz y lo guardas para una ensalada? Toma nota de estos pequeños secretos.

En verano, podemos abundar y sumarle energía a una ensalada agregándole arroz. Si quieres que te salga siempre buena, estas son algunas ideas que van a ayudar.

1. Calcula una taza tamaño té de arroz cocido por persona.

2. El mejor arroz para preparar ensaladas es el de grano largo. Al cocerlo tenemos que dejarlo al dente para que no se deshaga y se absorba parte de los líquidos de la ensalada. La otra opción es usar el parbolizado. https://ee962d0796ccb99117b7a0138deb499d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

3. Preparalo en caldo para que sea más sabroso. Si no, lo puedes dorar primero en aceite y luego agregarle el agua con sal. Cambia muchísimo el resultado.

4. Después de cocerlo lo enjuagamos en un colador para que quede más suelto. De paso, se enfría más rápido. Luego mezclamos y aliñamos todos los ingredientes de la ensalada y al final incorporamos el arroz con cuidado.

5. Como el arroz tiene un sabor muy neutro, se combina muy bien con una gran variedad de ingredientes. Así que presta atención a que esos ingredientes que pones combinen entre sí y el resultado será perfecto.

6. Los ingredientes con mucha agua o jugos pueden darle un mal aspecto a la ensalada de arroz, así que trata de escurrirlos bien.

7. Es conveniente que los ingredientes estén picados chicos o sean de pequeño tamaño, para comer con arroz. Después los mezclas todos y recuerda poner siempre el arroz al final para evitar el manipulado del grano cocido al máximo.

8. Lo mejor es aderezar con la vinagreta al momento de servir. No es necesario recurrir a salsas muy untuosas como cremas, más bien lo ideal es una vinagreta, la salsa de soja, los aceites aromatizados, sal, vinagres. La mayonesa hace que el arroz forme una masa que puede gustarte o no, pero ya no tiene el aspecto fresco inicial.

9. Y para terminar, aquí tienes un listado de ingredientes que combinan bien

Lechuga, tomate, rúcula, zanahoria rallada, gajos de naranja, huevo duro, pescado, pollo, jamón, queso, lentejas, perejil, blanco de apio, atún de lata, hinojo, cebolla de verdeo, morrón crudo o en aceite, pepinos encurtidos, pickles, anchoas, sardinas en lata, champiñones, mejillones.