5mil millones para pagar contratos y pautas . y si llego la hora de pagar la fiesta !!!

El eufemismo del «Desarrollo Provincial” es la excusa.

Ahora descubrimos de donde va a sacar el dinero que el Gobernador Bordet les prometió a los que ayer raudamente con agilidad levantaron la mano para aprobarle el presupuesto.

Entiéndase bien, para pagar con platita constante y sonante los contratos a los legisladores radicales y peronistas sin discriminación de ningún tipo. Y ya que está, que también le queden unos “manguitos” en la billetera para darle de comer a la “golosa” maquinaria de publicidad, (que deglute dinero, parece uno de esos motores viejo de ocho cilindros). La bendita pauta publicitaria a los “medios amigos” cuesta bien cara.

Al fin y al cabo, son dos medidas indispensables para que arriba del titanic, en el que convirtió a la provincia, la banda siga tocando, y en boca de Alberto Castillo, “siga, siga el baile”.

No es que la va a pagar con la plata del ex legislador Allende, ni con los 70 millones de dólares que se robaron también desde la política en los contratos truchos que no recuperaron ni van a recuperar Goyeneche ni García por más comunicaditos y circo que hagan. La vamos a pagar nosotros: con la tuya y con la mía. Como siempre ha sido y será. Además tomando deuda.

Adivinaste!!! Es así de fácil: Los “genios de la finanzas”, (el Contador Bordet y su “equipo”) con sus preclaros conocimientos de los números, van a recurrir al “viejo truco” de endeudarse. Obvio que no con la de ellos, que no lo necesitan, y parece porque mal no les va, sino que exprimen al alicaído Estado (o sea a vos, a tu familia y a mi).

Resulta que se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 3455 del MEHF fechado el 9 de noviembre del corriente año. El que dijo que el presupuesto no figuraba ningún endeudamiento otra vez, lamento contarte, mintió. Va a gestionar el préstamo de 5 mil millones de pesos del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” . Lo va a a pagar en “cómodas” 30 cuotas mensuales y consecutivas, y la primera cuota vence en julio de 2022.

¿Cómo garantiza el pago el que llegó con tu voto y con el mío? También la hace fácil, “empeña” parte de los impuestos coparticipables a futuro. “Total nos vamos” habría dicho un asesor económico, “si no llegamos que pague el que sigue”.

Lo raro es que el Decreto no explica ni refiere a que “Desarrollo Provincial” alude. Ni un solo fundamento.

Pese a esa falta de explicación, los rubros que estamos seguros que se van a “desarrollar” o a aumentar en la Provincia y por eso inferimos que ese será el destino del dinero son los Contratos para los legisladores y la pauta.

“Dónde quieren que saque para darles a ustedes”, habrían escuchado decir al primer mandatario cuando recibió algún tímido reproche de sus legisladores por el muy mal gesto que significa el endeudamiento, en éste tiempo de reproches y vacas flacas.

Pero en el equipo económico festejaban. Estaban muy contentos porque, pese a la crisis, les iba a alcanzar “justito, justito” para los contratos, la pauta y el manejo de redes. Todo re – productivo.

Todavía no salimos de la deuda de 500 millones de dólares más honorarios, gastos y punitorios, pero ahora estamos un poquito peor. Y faltan dos años!!!