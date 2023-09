35.000 VOTOS PARA ALCANZAR EL TRIUNFO

COMPARTIR

Intento de unidad en el PJ de Concordia

Desde el espacio de Francolini aseguran que el vice intendente se sumará a la campaña de Gay. Cuándo podría llegar la foto. Quiénes estuvieron en el encuentro de este lunes en el Autódromo.

Marcelo Cresto, ex jefe de campaña de Alfredo Francolini, confirmó esta mañana a #TareaFina que el vice intendente se sumará a la campaña del candidato a intendente del Partido Justicialista de Concordia, Armando Gay. Así, y tras varios días de incertidumbre, el peronismo empieza a ver los primeros rayos de sol que traería la unidad, y que le daría la luz que necesita para encarar un complejo escenario de cara a las generales del 22 de octubre.

La primera señal fue este lunes por la tarde, cuando en el salón de actos del Autódromo local el PJ reunió a parte de la militancia y equipos de trabajo de Gay. A ellos se sumaron referentes de las otras listas que compitieron en la interna.

Con el candidato Gay, el intendente Enrique Cresto, y el jefe de campaña, el senador nacional Edgardo Kueider, a la cabeza, en un par de horas de reunión se bajó línea sobre cómo salir a militar el territorio y repuntar la batalla en favor del candidato presidencial Sergio Massa y del local Adán Bahl.

A la cita asistieron nombres de todas las listas que compitieron en la interna. No asistieron los precandidatos, ni Francolini ni Ángel Giano ni Eduardo Asueta. Pero enviaron emisarios. Por Francolini, fue Marcelo Cresto, distanciado políticamente de su primo Enrique. Por el espacio de Giano, estuvo la funcionaria municipal y candidata a concejala Griselda Jachú. Por Asueta, estuvo su ex precandidata a vice Josefina Buffa. Estuvieron además los ex precandidatos Juan Carlos Cresto y Juan Carlos Vargas.

El encuentro fue el primero de esas características después de las PASO. Para Marcelo Cresto, tras la reunión “quedó claro que las elecciones internas sirven”. “Ayer se vio que estaba todo el peronismo movilizado”, señaló.

Cresto aseguró además que, aunque no haya ido al acto de ayer, Francolini será de la partida de la campaña de Gay. “Vamos a trabajar por Armando para el 22 de octubre. No sé por qué no fue Alfredo, pero sé que va a acompañar”, afirmó, y anticipó que probablemente ese acompañamiento se hará explícito durante la presentación del Comando Electoral del PJ local que podría ser a fin de esta semana o comienzos de la próxima. Si se confirma la visita del candidato Massa este sábado a Concordia, quizás apure los tiempos de la unidad local.

“Ayer se demostró que la competencia interna es buena. Hay que saber reconocer cuando el vecino elije a otro y encolumnarse detrás de ese candidato”, dijo Cresto.

Sobre las posibilidades del peronismo en Concordia y la provincia, dijo que nota “un ánimo muy bueno”. Reconoció que “el peronismo ve que hay una posibilidad de que se puede perder y estamos en alerta y si eso se entiende, todos vamos a dar lo mejor de cada uno”.

Durante la campaña previa a las PASO, desde el sector de Francolini insistieron en marcar que la campaña era “sucia”. Después de esa tensión, para Cresto es el tiempo de la reconciliación. “El recibimiento de ayer fue muy grato. No justifico nada de lo que se dijo o pasó en campaña, pero ahora el fin superior es más importante, y eso tiene que estar por encima nuestro y tenemos que dejar de lado todas estas asperezas. Lo mejor que le puede pasar al peronismo es dirimir en competencia”, apuntó.

“No sé si el peronismo está unido, no podemos generalizar, pero sí en su gran mayoría los que estuvimos en la interna estamos ahora acá”, concluyó.

