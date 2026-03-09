Diario Análisis Litoral

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La noticia sobre el niño que sufrió una descarga eléctrica en Paraná trae esperanza: logró despertar y presenta una leve mejoría. La familia y clubes piden continuar con la cadena de oración por su recuperación.

La mamá y el papá de Esteban comentaron que “el panorama es positivo, ahora está bien, habla y entiende todo lo que se le dice”. Mencionaron que “de llegar en cero, hoy está en un siete, según los médicos, y eso fue milagroso”.

Esteban Bogado, el niño que sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda de calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo de Paraná, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque.

Su mamá, Flavia, contó a Elonce que “hoy tuvimos la grata noticia de que puede respirar por sí solo. Este domingo él estaba con ayuda respiratoria, pero este lunes, desde temprano, pudo respirar por sus propios medios. Alrededor de las 10, la médica de terapia intensiva nos dijo que cuando Esteban llegó no tenían mayores esperanzas, pero hoy ella se encontraba con un panorama totalmente diferente y positivo. Nos dijo que de cero como llegó en su condición, hoy está en un siete. Eso fue milagroso gracias al apoyo, a las buenas intenciones y energías que le llegaron de todos”.

“Él está mejorando, pero es un día a día, hora a hora, porque tiene que ver también con la condición de sus riñones, que la doctora dijo que es fundamental. Están haciendo hincapié en eso para que sus riñones funcionen y sigan funcionando. Eso le ayuda a poder sobrellevar este cuadro de electrocución”, explicó.

Informó que tanto ellos, sus padres, como sus abuelos pudieron entrar a la sala a verlo. “La doctora y los enfermeros están siempre con él. Ahora está bien, habla, entiende todo lo que se le dice. Los médicos no se quieren apurar, por eso por ahora permanece en terapia intensiva hasta que lo determinen, pero no apurando el proceso”, agregó.

“Desde los 4 años practica karate y fútbol a los 6 años. Sus amigos estaban convencidos de que iba a poder superar esto, todos están muy contentos. Agradezco a todos y al equipo médico del Hospital San Roque”, dijo.

Carlos, su papá, se refirió al grave episodio que ocurrió el sábado, cuando el niño intentó recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid. En ese momento, habría tomado contacto con un tapial que estaba electrificado, lo que le provocó una fuerte descarga eléctrica.

“Los vecinos no tenían conocimiento de esto y se preguntaban entre ellos si habían colocado algo por seguridad, algo que no es legal. En la zona siempre hay chicos jugando y si eso ocurrió podrían haber avisado para evitar cualquier tipo de accidentes. No solamente por los chicos, hablando con la Policía nos decían que ellos andan continuamente trepando por los techos y también cualquier persona puede quedar pegada. Lamentablemente en este caso le tocó a mi hijo”, expresó.

Remarcó que “nadie tenía conocimiento. No fue sobre el portón que estaba la electricidad, sino que era un rollo de malla sima, el cual tenía un alambre y ese alambre estaba atado a un cable, y ese cable conectado a la energía eléctrica a 220”.

La familia de Esteban vive en el barrio hace dos años. Su papá mencionó que “con el propietario de la casa en cuestión he cruzado palabras dos o tres veces. Se llama César Smith. No se ha comunicado en ningún momento con nosotros. Los vecinos están muy conmocionados con esto y la intención por parte de ellos es seguir adelante con todos los procesos que sean necesarios”.

Sobre la salud de su hijo, señaló: “Estaba en cero, prácticamente muerto. Vimos cómo un muchacho, Lucas De Benedetto, le hizo RCP y le dio en primera instancia la vida. Este fin de semana la situación era muy delicada. Ayer se produjo una bajada de presión y la médica nos dijo que pensó que se nos iba, pero a la tarde evolucionó de una forma que se asimila a un milagro. Le sacaron la máscara de oxígeno y demás. Ahora está con dos sondas, para sacar toda la flema y otra para ayudar a la respiración”. Elonce.com

Fuente : El Once