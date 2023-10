21 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA

COMPARTIR

La cooperativa eléctrica Concordia, adhiere y aboga por un uso racional de la energía, como mensaje, para concientizar sobre el consumo y las medidas de ahorro, y así contribuir, desde lo individual, para lograr un mundo más sostenible.

Cada 21 de octubre, como hoy, y desde 2012, por iniciativa del primer Foro mundial de energía, en su sesión inaugural realizado en Dubai, se declaró a este día como el del ahorro de la energía a nivel global, siendo acompañada la iniciativa por la gran mayoría de los países participantes.

El fin es promover el acceso universal a la energía, visibilizando el impacto de nuestro uso sobre el medio ambiente. Es un llamado a reflexionar sobre nuestro consumo energético en la vida cotidiana, buscando concientizar sobre la necesidad de trabajar en conjunto en busca de políticas para favorecer la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales.

Esta Cooperativa, desde su humilde lugar de acción social, participativa y solidaria, suma su aporte al conjunto global para lograr un uso racional y sustentable de un elemento determinante en nuestra vida diaria, como lo es la energía y su uso.

Lo mejor que podemos hacer para ese uso racional de nuestros recursos es reducir y multiplicar el ahorro. Con acciones simples podemos ayudar.

EJEMPLOS Y USOS A TENER EN CUENTA:

Usar luz y ventilación natural siempre que sea posible.

Desenchufar dispositivos que no necesitemos.

Usar focos de bajo consumo o LED.

Apagar luces o dispositivos que no usemos.

Regular calefacción y aire acondicionado, siempre a 24 grados.

Descongelar alimentos a temperatura ambiente, sin microondas.

No derrochar agua potable.

Usar ciclos cortos de lavado y a temperatura moderada.

Buen aislamiento de puertas y ventanas.

No dejar dispositivos electrónicos en modo suspensión.

Además, se destaca la importancia del uso de energías renovables para la preservación del medio ambiente y sus recursos, para frenar el calentamiento global que precede al cambio climático.

Tanto los gobiernos, instituciones como la nuestra y los ciudadanos, practiquemos medidas de responsabilidad ambiental para un futuro sostenible y con acceso equitativo a la energía

