Milei llevó su tour secreto a Córdoba y se propone arruinarle la fiesta a Schiaretti

Visita exprés con sus referentes en Alta Gracia y la capital. Mientras surfea su propia interna, el espacio libertario quiere aprovechar la división del voto peronista y de JxC para que el minarquista sea el más votado de las PASO.

El desembarco de Javier Milei en Córdoba, cargado del misterio que busca imponerle a su gira nacional de cara a las PASO del próximo 13 de agosto, trazó un objetivo particular en una provincia que todo el arco político señala como clave. Como el grueso opositor, el diputado libertario ve en la provincia una especie de tierra prometida para el antikirchnerismo y, para eso, se proponer arruinarle la fiesta a Juan Schiaretti y ser candidato más votado el segundo domingo de agosto.

Con la división del voto de Juntos por el Cambio y el complejo panorama que el peronismo cordobés siempre le genera al oficialismo nacional, Schiaretti y Milei escenifican una mano a mano para quedarse con el título del candidato más votado en las primarias. La mayoría de los sondeos dan cuenta de esa foto que hoy posiciona al gobernador un poco más arriba que el diputado, pero ante un escenario de discusión en el peronismo que el libertario pretende aprovechar. Schiaretti lo sabe, lo asume públicamente y toma nota.

Las estimaciones siguen poniendo a JxC como el eventual espacio más votado de la provincia en las primarias, aunque en la pelea candidato a candidato, son Schiaretti y Milei los que aparecen punteando, por encima de los 25 puntos. Esos números se vienen manteniendo estables en los últimos meses aunque la politóloga Paola Zuban advierte que “sería necesaria una medición que actualice los datos luego de las victorias de Martín Llaryora en la provincia y Daniel Passerini en la capital provincial”, lo que significó un importante envión para el peronismo cordobés que, según estima la directora de la consultora Zuban – Córdoba, podría tener un impacto en la proyección del gobernador. “Distinto hubiese sido el escenario hacia las PASO sin esas victorias”, considera.

En la estrategia de “visitas sorpresivas” que el libertario se trazó para evitar supuestas operaciones en el tramo final de su campaña, Milei visitó Córdoba y realizó una “recorrida” que duró poco más de cien metros por el barrio de Nueva Córdoba, donde se concentran la mayor cantidad de jóvenes que llegan a estudiar a la universidad nacional. Hubo alrededor de 300 personas en la zona del local partidario de La Libertad Avanza. También estuvo en Alta Gracia, donde manifestó su apoyo a su aspirante a la intendencia Darío Cuffa. Según se pudo desprender de una supuesta hoja de ruta inicial que trascendió en la mañana del jueves, suspendió un viaje a Villa Carlos Paz porque su llegada “se filtró”.

La acción preventiva del diputado tiene algo de conspirativa, porque el minarquismo apunta directamente a Patricia Bullrich a quien le adjudican la incomprobable organización de escraches. Precisamente la ex ministra de Seguridad es la aspirante mejor ubicada de Juntos por el Cambio en la provincia, apenas algunos escalones debajo del libertario.

La interna que mira Milei

Con la mayor parte del peronismo provincial preparado para militar la campaña presidencial de Schiaretti, las grietas que ya dividieron a las diferentes vertientes del justicialismo cordobés vuelven a presentarse poniendo en riesgo las ambiciones del candidato de Hacemos por Nuestro País. Como ya contó Letra P, un grupo de referentes, entre los que se incluyen intendentes, dirigentes sindicales y algunos caciques territoriales que quedaron sin tierra luego de la elección del 25 de junio, empiezan a proyectar la necesidad de un liderazgo fuerte y, ante un escenario polarizado, manifiestan su opción a favor de Sergio Massa.

En el mejor de los casos, no son pocos los peronistas que entienden la necesidad de que Córdoba amplifique su peso en el Congreso y propone un corte de boleta que permita combinar la fórmula de Unión por la Patria con los diputados cordobesista. Algo que no representa un movimiento demasiado novedoso para la política mediterránea.

En el schiarettismo ya tomaron nota de la movida y empezaron a trabajar para desactivarla lo más rápido posible, aunque todavía no lo manifestaron abiertamente para dotar a la iniciativa de una entidad con demasiado peso. El departamento Capital, donde Héctor “Pichi” Campana volverá a coordinar la campaña con la venia de Alejandra Vigo, puso primera a mediados de semana y se espera por las réplicas en las mesas regionales, donde el massismo se puso en marcha hace ya algunas semanas. Por lo pronto, no son pocos los intendentes sorprendidos porque “nadie llamó para dar indicaciones”.

Algunos esperan que ese llamado aparezca en las próximas horas, mientras otros, los más enojados, se atreven a decir que “después de los del 25 de junio, es posible que no se animen”. La elección municipal ya demostró que el peronismo tiene la capacidad de ajustar las tuercas a último momento y lograr que el auto acelere a fondo sobre el final de la carrera. Esa parece ser la apuesta del schiarettismo que desde hace rato mira con demasiada preocupación al fenómeno libertario que, entre otras cosas, se propone golpetearle los talones hasta hacerlo caer para quedarse con la foto victoriosa en la Córdoba del 13 de agosto.

Como leones enjaulados

La llegada de “El tour de la Libertad” a la provincia representó el regreso de Milei a Córdoba luego de ocho meses. La última vez había sido en Río Cuarto, cuando se reunió con empresarios y productores en noviembre del 2022. Luego de eso, el peso de su figura empezó a estancarse en materia de opinión pública, aunque algunos de sus picos más altos de popularidad comenzaron a funcionar como base para su posicionamiento final. En medio de eso, dos grupos se pelearon por su referencia en la elección provincial, y Veronica Sikora representó al espacio en la elección municipal del pasado domingo. Quedó quinta obteniendo el 1,8% de los votos.

Con ese objetivo en la mira, en el equipo nacional de La Libertad Avanza empiezan a impacientarse por una situación que parece hija de las propias lecturas del economista que advierte que será él quien traccione a sus candidatos en las provincias. Esa fue la principal excusa que esgrimió cada vez que alguna lista libertaría chocaba con las realidades provinciales que le ofrecieron magros resultados que, salvo en La Rioja, nunca superaros los dos dígitos. Lo que pasa en Córdoba, dicen, es que colgándose de esa lectura el trabajo de instalación de la candidatura nacional es prácticamente inexistente.

Esos señalamientos vienen desde el sector libertario que se terminó quedando afuera del armado que acompañará al diputado en su aventura presidencial, pero que lo representa en la provincia desde hace tiempo y, de hecho, terminó siendo el que le permitirá al libertarismo hacer pie por primera vez en la Legislatura de la Provincia.

“Están en la cómoda”, aseguran. “¿Cuál es la propuesta que tienen los candidatos a diputados sobre el dólar, las necesidades de la industria metalmecánica, el agro, las retenciones o el transporte? ¿Cuál es la postura respecto al biocombustible?”, se preguntan con clara referencia a quienes encabezan la lista cordobesa para Diputados, Celeste Ponce y Gabriel Bornoroni. Seguidamente, advierten sobre el debate prácticamente nulo que no sólo se siente hacia adentro del espacio sino, lo que es peor, para afuera. Lo cierto es que tampoco Milei habló de la provincia, ni de Schiaretti durante su recorrido.

Lo que sienten los críticos es que la campaña no arranca y que la estrategia pareciera ser “colgarse” de la imagen del candidato que encabezará el extremo izquierdo de la boleta. Así señalan que más allá de la existencia de una tímida defensa del candidato, no hay un trabajo sobre propuestas específicas que representen los intereses de los cordobeses para la Cámara de Diputados de la Nación, a la que eventualmente irán a parar quienes encabezan la lista libertaria cordobesa en caso de que las expectativas de Milei finalmente se cumplan.

Pero, además, ponen el acento en un tema que preocupa a los armadores libertarios, sobre todo mirando el interior: el trabajo sobre la fiscalización y el cuidado de los votos. “No hay capacitación ni trabajo para garantizar el proceso el día de la elección”, advierten. Esos cuestionamientos son desmentidos por la abogada influencer y el estacionero, que este jueves acompañaron a Milei durante todo su recorrido.

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print