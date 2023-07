Los principales aportantes de la campaña de Unión por la Patria son funcionarios de Desarrollo Social

La mayor donación, de $600 mil, fue depositada por la directora nacional de Economía Popular, una referente de Juan Grabois. El método crowdfunding del precandidato. Las empresas apoyan a JxC.

María Inés Castillo nació en Lomas de Zamora y es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En 2018 fue nombrada secretaria general de la CTEP de su pago chico. A la asunción asistió Juan Grabois, uno de los dos precandidatos presidenciales de Unión por la Patria (UP) -el otro es Sergio Massa-. En mayo de 2020, Castillo asumió como directora nacional de Economía Popular dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El 18 de julio de 2023, con una transferencia de $600.000, se convirtió en la principal aportante de la campaña nacional del oficialismo.

Castillo no es la única funcionaria entre los 440 donantes a UP, según constaba, hasta el cierre de esta nota, en el registro online de aportes declarados a los partidos políticos que administra la Cámara Nacional Electoral (CNE), que se renueva a diario.

En su última actualización, la alianza oficialista contabilizaba aportes por casi $14 millones, muy por debajo de los más de $314 millones que había juntado, en el mismo periodo -al 26 de julio-, Juntos por el Cambio (JxC), con una mayoría de transferencias a cargo de personas jurídicas.

Tres personas depositaron para el oficialismo $1.690.000, el 12% del total, con una coincidencia: las tres pertenecen al organigrama de la Secretaría de Economía Social, la dependencia de Desarrollo Social que conduce Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita. A los $600.000 de Castillo se suman los $590.000 que donó Juan Bruno Collado el 20 de julio. Es coordinador del Plan Creer y Crear, que funciona en la Dirección de Acompañamiento en el Financiamiento de Unidades de Producción, también bajo la órbita de Economía Popular. El 15 de julio, Julieta Anabella De Gennaro aportó otros $500.000. En 2020 asumió como coordinadora de Vínculos con las Organizaciones Sociales de la misma Secretaría.

En la parte superior de la tabla también figura Esteban Vallone, que transfirió $300.000 el 18 de julio. Es director nacional de Desarrollo Socio Urbano del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Días antes, el 14 de Julio, Guadalupe Tello, coordinadora de Intervenciones Sociocomunitarias de la Secretaría de Economía Social, envió $267.000.

“No hubo un pedido puntual para que aportaran; todo figura en las declaraciones juradas correspondientes”, apuntaron a Letra P fuentes cercanas a Grabois. Con un video, el propio precandidato explicó en las redes la necesidad de financiamiento. Su entorno la llama una campaña de crowdfunding. Y aportan un dato: ya juntaron $10 millones. Si el balance online de la CNE está 100% actualizado en base a los ingresos de UP, a la campaña de Massa sólo le habrían ingresado menos de $4 millones.

Hay más aportantes referenciados en Grabois en la recaudación presidencial de UP. Romina Chuffardi depositó $300.000 el 21 de julio y en 2022 fue docente, junto al dirigente social, del curso gratuito “Economía Popular. Perspectivas, debates y programa”, como parte de la Secretaría de Postgrado de la Universidad de Quilmes. También fue docente de esa clase Federico Cesar Blasco. El 21 de julio envió $190.000 para la campaña y este año fue designado director de Acompañamiento en el Financiamiento de Unidades de Producción de la dirección de Economía Popular.

Se trata de fondos cuyo destinos es la campaña presidencial de UP, por lo que no son para financiar la campaña de las listas legislativas. Una de las precandidatas a diputada de UP por la provincia de Buenos Aires es la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

En la otra punta del listado, hay donaciones muy austeras que podrían responder al mecanismo de crowdfonding. María Carolina Francia depositó $103,75 y hay tres aportes de $200 cada uno a nombre de Agustina Aller, Carina Laura Galletto Rocha y Lourdes Bagaloni. En contraposición, las transferencias de menor valor para JxC fueron cuatro por $200.000 cada una de Pedro Ladislao María Pejacsevich, Leandro José Iraola, Darío Wasserman y Alejandro Petek.

Las empresas, con JxC

Por las leyes 26.571 y 26.215, según dispuso la CNE, el monto máximo que pueden aportar tanto personas físicas como jurídicas para la campaña es de $20.366.175. A través de dos sociedades anónimas, Supervielle realizó el 11 de julio dos donaciones a JxC por $ 20 millones cada una, una depositada por Seguros Supervielle Seguros S.A. y la otra, por Supervielle Productores Asesores de Seguros S.A. Ambos depósitos, claro, se hicieron en el Banco Supervielle.

El siguiente gran aportante de JxC fue Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio S.A., que depositó $16.000.000, y diez millones cada una donaron las firmas Woden Energia SAU y Sofital S.A Financiera e Inmobiliaria Intercontinental.

Así como en UP el registro no discrimina si los aportes fueron para Massa o para Grabois, en el caso de la coalición opositora tampoco se puede estimar cuánto están recaudando los comandos de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. El detalle final quedará reflejado en los balances que cada lista debería presentar después de las PASO ante la Justicia Electoral en sus informes de financiamiento.

la diferencia en la recaudación entre UP y JxC se hizo notar desde el principio. En los primeros dos días en que el registro reportó los aportes para la campaña presidencial (también figuran las transferencias para el “desenvolvimiento institucional”), el espacio opositor ya había cosechado $54 millones, mientras que para la campaña de UP sólo había ingresado un único aporte de 36.200 pesos

