Massa en Paraná: «A los que nos perdieron la confianza, dénnos otra oportunidad»

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo este lunes en Paraná para presidir el acto de entrega de 500 viviendas construidas en la zona sur de la ciudad y eligió ese escenario para pedir el voto al oficialismo en las próximas primarias del 13 de agosto. «Digámosle a aquellos que están en sus casas, y que nos perdieron la confianza, que vuelvan a darnos la oportunidad, que estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores, a pedir disculpas pero por sobre todas las cosas, a pelear por nuestra patria», dijo.

Junto al gobernador Gustavo Bordet y al precandidato a gobernador por el Frente Más para Entre Ríos, el intendente de Paraná, Adán Bahl, Massa presidió el acto de entrega a sus adjudicatarios de las 500 viviendas construidas por el Estado en la zona sur, entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel, y Calle Pública. Las 500 unidades habitacionales se construyeron de manera no tradicional, en seco la mampostería interior y con paneles autoportantes la mampostería exterior. Cada vivienda tiene 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. También cuentan con la instalación de termotanque solar. Se entregará un manual de usuario junto con los planos correspondientes a cada adjudicatario. Las viviendas se entregaron con todos los servicios esenciales: agua, cloaca, energía, alumbrado público y apertura de calles.

En su discurso, Massa resaltó que la vivienda forma parte de “derechos para toda la vida. Y son los que explican además cuál es el rol del Estado a la hora de construir igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien desde el Estado que decide hacer un pavimento, como los que empiezan en 15 días acá, cuando hay alguien desde el Estado que decide hacer un acueducto para que los entrerrianos no tomen más agua saldada, cuando alguien decide construir viviendas, está generando igualdad de oportunidades. Cuando se decide financiar una Universidad, está generando igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien que da derecho a la jubilación, porque el empleador no pagó aportes, está generando igualdad de oportunidades”.

A eso, contrapuso el discurso de los que “hablan de ajuste, de eliminar funciones del Estado. Lo que está planteando es quitar igualdad de oportunidades. Cuando dicen que la universidad tiene que ser paga, que cada uno se tiene que hacer su propia vivienda o cuando les dicen que el que no aportó no tiene derecho a la jubilación, que se las arregle como puede, los que les dicen es que el Estado se corre, deja de ser esa red social que protege”.

“Hoy es uno de esos días que queda claro que el Estado tiene una tarea, que es lo que hicieron Gustavo (Bordet) y (Adán Humberto) `Beto` acá: invertir bien la plata que pagan en impuestos los entrerrianos para los que no tenían casa hoy puedan mirar a sus hijos, levantar una copa y brindar sabiendo que tienen un techo. El derecho al trabajo y el derecho a la vivienda, son como el derecho a la educación: igualadores sociales”.

Después, planteó que toda vez que visita a Entre Ríos, “me sacan un compromiso”, y explicó: “Hoy me volvieron a sacar otro compromiso. Somos convencidos de que la inversión pública no solamente genera trabajo, sino que tiene que mejorar la calidad de vida. Así como hoy nos acompañan con sus cascos amarillos los trabajadores que hicieron posible la construcción de estas viviendas, a partir de la inversión pública, y que conviven con los que a partir de hoy son dueños de sus viviendas, a todos les preocupa que el lugar en el que vivimos sea sustentable. Se hizo la planta de tratamiento. Pero si hay una deuda que tenemos que pagar para que nuestros hijos no lo sufran en el futuro, es la deuda ambiental. Sé que se las habían prometido en 2016, y como tantas otras cosas no les cumplieron. Vamos a iniciar los trámites para construir la planta de tratamiento para Paraná y el Gran Paraná, para que no se sigan tirando al río los desechos cloacales”.

Bordet planteó que con fondos provinciales “llegamos a todos los lugares de Entre Ríos con soluciones habitacionales. Pero necesitábamos un programa que pueda tener una escala mayor y eso solo lo podíamos hacer con el acompañamiento del Gobierno nacional. Necesitábamos que Paraná, además de terminar las viviendas del Procrear, que estaban casi abandonadas, pudiera dar una solución habitacional de ni más ni menos que 500 vivienda para poder achicar la brecha del déficit habitacional”.

La gestión se inició durante el macrismo pero no fue sino hasta la asunción de Alberto Fernández cuando el proyecto se concretó, aseveró Bordet. “Cuando cambia el signo de gestión, le planteo al presidente Alberto Fernández la necesidad de que el gobierno nacional se haga cargo de estas viviendas. Lo hablé con Sergio: le dije esta obra no se puede dejar parada como con mucha insensibilidad lo habían hecho durante cuatro años. Y ahí pudimos retomar la obra”.

Sin nombrarlo, aludió al precandidato a gobernador por Juntos Rogelio Frigerio. “Hoy, quizá porque hay elecciones, vienen a prometer lo que no quisieron, lo que no supieron, lo que no pudieron hacer. Recuerdo que en aquel entonces, los mismos que hoy profetizan y dan clases de cómo resolver los problemas de esta provincia y el país, son los mismos que a muchos ciudadanos les dijeron que no había construcción de viviendas, pero sí crédito. Y son esos créditos que se actualizan con UVA”.

“El camino está marcado y hay que ir en ese sentido. Hay que trabajar más para Entre Ríos, pensando en nuestra provincia y pensando en nuestra gente, para eso hay que conocer la provincia, hay que venir a la provincia”, destacó.

Luego, se dirigió al ministro de Economía y aseveró: “Sé de tu capacidad para resolver los problemas que tiene la Argentina y lo estás demostrando en cada acción que estás realizando desde el Ministerio de Economía. Debo reconocer que desde el primer día de gestión encontramos en vos un aliado para la provincia de Entre Ríos”.

