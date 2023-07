Milei: abren causa penal por falsificación de firma

La Unidad Fiscal de Villaguay abrió finalmente causa penal este jueves por el supuesto delito de falsificación de firma, según lo denunciado por el docente jubilado Fabio Rolón, incorporado de prepo como candidato a senador departamental en la lista de La Libertad Avanza, el armado político del dirigente nacional Javier Milei.

La causa quedó en manos de la fiscal auxiliar Virginia Dropsi, de la Unidad Fiscal de Villaguay, y se convierte así en el primer escollo judicial que enfrentarán los socios de Milei en Entre Ríos, liderados por el candidato a gobernador Arturo Sebastián Etchevehere.En el escrito, Rolón, con el patrocinio del abogado Juan Pablo Irurueta, informó su renuncia a la precandidatura a senador ante el Tribunal Electoral de Entre Ríos, por cuanto consideró que su nombre fue incluido por La Libertad por Siempre, el sello con el que compite Milei en Entre Ríos “con una serie de irregularidades, a saber: en primer lugar, se me incluyó como candidato a senador, pese a que yo la única aceptación de cargo que firmé correspondía a primer concejal, habiendo sido adulterada la misma o bien habiendo sido falsificada una aceptación de cargo que no ha sido suscripta de mi puño y letra, lo cual me resulta difícil de determinar en esta instancia debido a que no obran en mi poder los instrumentos con los cuales se ha presentado la lista, los que se encuentran depositados ante vuestro tribunal”.

su presentación ante el Tribunal Electoral, Rolón pidió expresamente que “se corra vista al Ministerio Público Fiscal”.Precisamente, la denuncia ingresó este lunes a la Fiscalía de Villaguay que determinará en los próximos días la existencia o no de delito, y de existir, la apertura de una causa penal.Rolón contó cómo fue el desentendimiento con el armado político de Milei en Entre Ríos.

“Me sumé hace tres meses a trabajar en el armado. Me comuniqué con Liliana Salinas. Y ahí empecé a trabajar con ella. Armé un equipo de gente. El armado se fue dando de a poco, conectándome con gente. Después se suma Alejandro López, que ya venía militando hace años. Faltando 20 o 30 días para el cierre de listas, aparece el Partido Ser. Dijeron que estaban hablando con Liliana Salinas y que la intención era armar un frente. Me comuniqué con Liliana y me dijo que íbamos a trabajar en conjunto. Pero los del Partido Ser nunca mostraron ganas de trabajar en conjunto. No llegamos a un acuerdo”, relata a Entre Ríos Ahora.

Todo, entonces, fue un desmadre.

-¿Qué hacemos? – le pregunté a Liliana, cuando los del Partido Ser aparecieron por Villaguay.

-Está todo bien. Se tienen que reunir -me contestó.

-Nunca nos pudimos reunir. Le dije a Liliana: `Mirá, esta gente no tiene ganas de trabajar en conjunto. Me pidió que siguiéramos trabajando solos. Y eso hicimos.

Rolón viajó a Paraná, trajo las listas, las presentó en la Justicia Electoral. Pero dice que en el ínterin entre ese trámite y el cierre del plazo de presentación de listas de candidatos, alumbró otra lista, armada por el Partido Ser. En ese nuevo armado, Rolón figuraba no como candidato a primer concejal en Villaguay sino como senador.

“El domingo, cuando empezaron a circular las listas, me entero que yo iba como senador, y que Alejandro López como candidato a cuarto concejal en Villaguay. El resto de la lista fue para gente del Partido Ser. Me comuniqué entonces con Liliana Salinas y le dije que yo no tenía pensado ir como candidato a senador, sino como concejal. Le insistí en que no quería ir como senador. Que me sacara de esa lista. No me dio bola”, recuerda ahora.

-¿Qué hizo entonces?

-Como esa presentación de mi candidatura a senador no tenía mi firma, me presenté en la Policía e hice la denuncia por falsificación de firma. Ahora, esa denuncia pasó a la Fiscalía. Mientras, pasaban los días, yo le hacía llamadas, le grababa audios, le mandaba mensajes a Liliana Salinas. Nunca me contestó. Presenté la renuncia y después hice la denuncia.

-¿Qué sensación le dejó todo esto?

-Quedé desencantado. Nunca más. Me había enganchado con el hermoso discurso de Milei de que todo sería diferente. Pero me pasó todo esto: anduve como cuatro días sin dormir, con dolor de pecho por todo este manejo. Me quedo en mi casa, tranquilo. Yo no le tengo miedo a una candidatura a senador. Pero me pusieron sin consultarme, sin mi firma. ¿Cómo no me van a llamar antes? Creo que por ahora no milito más. Me quedo en paz en mi casa y duermo tranquilo.

