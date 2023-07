Elementos de la CTM puestos a disposición de la campaña de Giano en Concordia

En pleno acto político, el abogado Diego Labeque Drewanz manifestó, micrófono en mano, que Luis Benedetto, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) ponía a disposición de un centro de jubilados los vehículos de la CTM, con claros fines propagandisticos en favor de Giano.

Como si no faltasen sospechas acerca del uso para fines proselitistas de fondos e instrumentos del Estado, el abogado Diego Labeque Drewanz, que se ha sumado a la candidatura de Angel Giano que va por la intendencia de Concordia, declaró ante todos los presentes en un multitudinario meeting político, donde estaba Giano a su lado, que Luis Benedetto cedía los vehículos de la CTM en cualquier momento que quieran, para hacer recorridos y paseos a quienes son parte del Centro de Jubilados Nuevo Milenio, lugar donde se estaba llevando a cabo la reunión.

Queda preguntarse si esta manifestación fue hecha sabiendo que se está concretando un acto de corrupción. Si fue porque la corrupción ya está naturalizada en algunos sectores y no se oculta, O FUE UN ACTO DE ESTUPIDEZ SUPREMO. Como sea, NINGUNO de los presentes objetó la declaración del abogado que actualmente es coordinador del Centro de Frontera Concordia-Salto.

Los vehículos en cuestión son propiedad del Estado, quienes los manejan son empleados del Estado, el combustible y demás gastos de las camionetas los financia el Estado, con dinero de TODOS los entrerrianos. Y Luis Benedetto, titular de la CTM, para ayudar a Giano congraciarse con el electorado, hizo un GESTO MAGNANIMO DE CAMPAÑA. Claramente HACEN BENEFICENCIA PROSELITISTA CON INSTRUMENTOS DEL ESTADO.

Se valen de lo que puedan rapiñar del Estado para entregar a cambio de votos. No les importa nada, porque no son bienes ni dinero de ellos, es de los entrerrianos. Ya vivimos la experiencia del sueño presidencial que tuvo Urribarri y que le costó un proceso judicial y condena. Parece que no se dan por enterado de este precedente, o esta sería una práctica habitual y muy arraigada.

Luis Benedetto es el padre del ex director del Parque San Carlos, Maximiliano Benedetto, condenado a 6 años por agresión sexual, grooming y lesiones leves. Su primer abogado defensor fue Diego Labeque Drewanz, que cometió actos irregulares durante el sonado caso, y renunció antes del juicio.

Diego Labeque Drewanz y Luis Benedetto hacen beneficencia proselitista con herramientas del Estado para beneficiar la imagen del diputado Angel Giano. Los tres son cómplices de un delito flagrante, y hacen apología del hecho, porque lo publicitan y se jactan de lo actuado, porque de eso se trata, de obtener la simpatía de los votantes otorgando, prestando, regalando bienes del Estado, para granjearse la simpatía electoral de los votantes.

Fuente : El portal de R.David .

