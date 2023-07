“No hay irregularidades”: aclaran cómo es el proceso de cobro a La Renga y anticipan el destino de los fondos

El director de Inspección General, Marcelo Tessani, se refirió a los trámites en marcha para regularizar los pagos que la producción del show de “La Renga” debe terminar de abonar a la Municipalidad de Concordia.

“Desde el primer día todo se manejó con prolijidad, planificación y mucha responsabilidad por cada una de las partes. Lo mismo atañe a las cuestiones administrativas que están en curso y que se ajustan a las normas vigentes”, expresó el funcionario.

“La producción del evento hizo un primer pago, un adelanto a cuenta de la estimación o proyección de recaudación que se manejaba previamente. Luego cubrieron diferentes gastos vinculados a la logística de seguridad, prevención y otros servicios; lo que también posibilitó que la municipalidad colabore con el evento sin incurrir en gastos de mayor relevancia. Ahora se está trabajando en el proceso de determinación final de los montos a pagar, comparando y verificando ingresos con entradas comercializadas y otros gastos, como se hace en estos eventos; debemos tener en cuenta que este es fue un espectáculo de mucho mayor dimensión a los que se realizan en nuestra ciudad, con tanto movimiento y concurrencia”, detalló luego.

Respecto a las rendiciones finales, reiteró que “no hay irregularidades”: “Como indicamos, la empresa productora hizo un adelanto. Desde Inspección General se constató un ingreso que ronda las 47 mil personas. Estuvimos trabajando con 20 inspectores en el predio y este control es el que rige para nosotros en nuestros informes. Sin embargo, sobre este número hay que considerar otras variables. Porque no es el neto de las entradas vendidas a un precio único, teniendo en cuenta que hay invitaciones especiales, 2X1, entradas promocionales que se sortearon a través de diferentes medios de comunicación, descuentos por reservas anticipadas, por promociones bancarias o con tarjetas de crédito, bonificadas para clubes de fans de la banda y otras situaciones que deben ser tenidas en cuenta y que la empresa debe rendir en detalle con el respectivo respaldo documental. En eso se está trabajando ahora”.

“Esta es la constatación que le pedimos a la empresa y, si bien ya presentaron una primera rendición provisoria, en esto se está trabajando actualmente para determinar el número sobre el cual corresponde efectivamente aplicar el cálculo de la contribución final que debe realizar la productora”, remarcó.

Beneficios “sin gastos innecesarios” para el Estado municipal

Por su parte, el secretario de Gobierno y Hacienda, Aldo Álvarez, destacó que “por decisión del intendente Enrique Cresto y el gran trabajo en equipo que se hizo, pudimos contar con un show multitudinario que para la ciudad representó un gran beneficio, tanto desde lo turístico y comercial como desde el punto de vista de la oportunidad que representa para consolidar a la ciudad como plaza de grandes eventos. Además, hubo mucha gente de Concordia trabajando en la atención de la logística, los ingresos, los servicios gastronómicos y los diferentes aspectos que hacen a un gran evento como este”.

En este aspecto, “es importante decir que el costo para el municipio fue mínimo en comparación a los beneficios que se generaron para la ciudad”, según el funcionario: “En todo momento la gestión municipal fue muy estricta respecto a los gastos que demandaba el recital y la forma en que se podía colaborar, sin incurrir en gastos innecesarios, equilibrando el cuidado de los recursos con el impacto positivo que el evento podría tener en Concordia, confirmándose luego en los hechos que apoyar su realización de la manera en que se hizo fue una decisión acertada”.

Respecto a los pagos pendientes por parte de la empresa, Álvarez subrayó que desde Inspección General y diferentes áreas le reportan que “lo que se está haciendo se ajusta a los procedimientos habituales en eventos como estos, aunque en este caso la magnitud es mayor”: “Es un recital como nunca se hizo en la ciudad y los trámites pueden llevar más tiempo que un evento con menor movilización y concurrencia. Pero nosotros supervisamos, estamos trabajando en el tema y respaldamos el accionar de las áreas municipales, en el entendimiento que los procesos son transparentes, están regulados por las normas, porque así es como se trabaja en esta gestión”.

“Que haya constataciones que aún no se entregaron o que se esté tramitando este tema sin haberlo cerrado aún, no significa que no haya voluntad de la producción de pagar lo que corresponde, así como tampoco está en consideración por parte del municipio ningún tipo de excepción respecto a lo que deberá finalmente abonarse”, agregó.

Aportes para la cultura

Finalmente, en relación al destino de lo recaudado, el titular de Gobierno y Hacienda adelantó que “se realizarán los descuentos que corresponden al Consejo de Discapacidad y lo que está establecido en las ordenanzas, se ingresarán los montos correspondientes en Rentas Generales y está la decisión del intendente Cresto de utilizar parte de lo recaudado en acciones culturales, en lo que hace principalmente a programas y mejoras de la infraestructura”.

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print