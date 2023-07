El emotivo discurso de Lali en la Marcha del Orgullo en Madrid: “No entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad…”

La actriz y cantante argentina se presentó en la marcha de Madrid en el Día del Orgullo y leyó un poema muy emotivo.

Más allá de sus dotes como artista, Lali Espósito también se caracteriza por dar sus opiniones públicamente y marcar con firmeza sus convicciones. Es una activista por los derechos de las mujeres y comunidad LGBTQ+. En innumerables entrevistas se pudo escuchar a la cantante reafirmar sus ideales, en el feminismo y en los derechos de las minorías sexuales.

La comunidad LGBTQ+ suele coronarla con la bandera de los 8 colores, es por eso que Lali estuvo presente el 28 de junio en la marcha del orgullo que se celebró en Madrid, España. Esta fecha se conmemora debido a los disturbios de la discoteca Stonewall de la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos el 28 de junio de 1969.

Si bien es un día de celebración, también sirve para reflexionar y denunciar la violencia de las fuerzas de seguridad, un hecho que se reconoce y se constituye como la principal inspiración de las marchas a nivel global.

Lali en la marcha del orgullo Madrid Foto: Instagram

La cantante argentina fue una invitada especial en la marcha y subió al escenario montado en la avenida principal de la ciudad española. Allí mismo, con una sonrisa y mucha emoción, leyó la letra del tema “Soy”, de su propia autoría.

https://4f23de3689b75c107933ff60ca72e1ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

”Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy tu espejo, tu voz, soy lo que ves” comienza la letra de la canción y agregó: “Hoy, con 31 años que tengo, me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción. Ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad y veía que complicado era para mis amigos, para mis colegas, para la gente que yo amaba a mí al rededor ser quienes querían ser”.

EL POEMA ELEGIDO POR LALI EN LA MARCHA DEL ORGULLO

"La marcha del orgullo, que puede ser refugio, que puede ser consuelo, para llegar llorando, para llegar cantando, para brillar bailando, lo que sea. Para juntarse, para decirse, para vestirse, para probar por primera vez, para dejar ser, para empezar de nuevo, para llorar el duelo, para entregar consuelo. Pensada para organizarse, para reencontrarse, para mirar algunx y decir así, así quiero ser e intentarlo y fracasar y sentirse muy solo, sola, sole pero volver y volver siempre a marchar" y concluyó: "Muchas gracias, yo soy Lali, feliz orgullo para todos"

LALI Y SU MILITANCIA POR LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTQ+

Lali Espósito siempre habló abiertamente de su sexualidad y tuvo esa impronta espontánea de decir lo que pensaba. Nunca dudó en defender sus ideales y opinar de varios temas que a más de alguno pudo haber puesto incómodo.

Tanto en sus dichos como en sus shows, la cantante expresa abiertamente su apoyo y amor por la comunidad LGBTQ+. Siempre en algún momento de sus presentaciones levanta la bandera del orgullo, besa a todos sus bailarines sin importar el género y hasta incluso declaró no hace mucho su bisexualidad.

Con respecto a su bisexualidad, ella misma contó que no lo aceptaba, que no era por la mirada ajena, sino por ella misma que no lo podía ver como algo real, hasta que finalmente se despojó de los prejuicios y dio riendas sueltas a lo que sentía.

También apareció en la última marcha del orgullo que se realizó en Buenos Aires, Argentina, el año pasado. Vestida con un tapado de los colores de la bandera LGBTQ+ bailó arriba de un camión y hasta se animó a cantar para miles de personas que estuvieron esa tarde marchando.

Lali en la marcha del orgullo Buenos Aires 2022 Foto: Instagram

Todos estos hechos hicieron que la comunidad adopte a Lali como una de las referentes de los movimientos LGBTQ+, por el respeto, la ayuda, el compromiso y el amor que siempre brindo para con todas las minorías sexuales.

