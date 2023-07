Por qué renunció el candidato de Milei en Villaguay

Fabio Alberto Rolón es un docente jubilado: se retiró de la actividad en septiembre de 2022. En 2023 se sintió impactado y llamado por el discurso político del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y empezó a militar en su ciudad, Villaguay.

Lo primero que hizo fue comunicarse con la representante de Milei en Entre Ríos, Liliana Salinas, interventora en Entre Ríos del Partido Conservador Popular (PCP). La dirigente concordiense es la que muestra mayor experiencia electoral dentro del grupo de sellos partidarios que se encolumna detrás del libertario: en 2019 fue candidata a diputada nacional por la lista Consenso Federal, que lideraba el socialista Juan Manuel Rossi; y en 2021, como integrante del Partido Conservador Popular, fue en la lista de Nos de la abogada Miriam Muller. En septiembre de 2022, anunció en una entrevista radial que Sebastián Etchevehere sería el candidato a gobernador por su sector.

Muller, que se asume como genuina representante de la derecha en la Provincia, los ha censurado con ardor. “Quienes pretenden representar a Milei son conocidos por responder a sus intereses personales y egoístas, aprovechando en forma oportunista la esperanza volcada en Milei para servirse vilmente del pueblo entrerriano representando todo lo que se quiere dejar en el pasado: funcionalidad a la candidata de forasteros, casta, corrupción, despidos masivos, reducción a la servidumbre de trabajadores”, apuntó.

El docente Rolón se enteró tarde y mal de los manejos de los socios locales de Milei. Se unió a Alejandro López y juntos trabajaron en el armado en Villaguay de la lista local para La Libertad Avanza para las elecciones de 2023. Rolón se ubicó como precandidato a primer concejal y diseñó la lista de concejales, intendente, viceintendente, diputado y senador departamentales. Pero nada de todo eso fue tenido en cuenta por los armadores de Milei.

Dice que Salinas empezó a negociar con Alejandro Milocco, del Partido Ser -que ahora se distanció otra vez de Milei- y que juntos diseñaron las listas y lo pusieron a Rolón de precandidato a senador provincial por Villaguay, y a Susana Ramírez, como candidata suplente. Esa lista, con esos nombres, fue presentada ante la Justicia Electoral. Asegura que nunca fue consultado y que cuando intentó corregir la situación Salinas dejó de atenderle el teléfono.

“Me sumé hace tres meses a trabajar en el armado. Me comuniqué con Liliana Salinas. Y ahí empecé a trabajar con ella. Armé un equipo de gente. El armado se fue dando de a poco, conectándome con gente. Después se suma Alejandro López, que ya venía militando hace años. Faltando 20 o 30 días para el cierre de listas, aparece el Partido Ser. Dijeron que estaban hablando con Liliana Salinas y que la intención era armar un frente. Me comuniqué con Liliana y me dijo que íbamos a trabajar en conjunto. Pero los del Partido Ser nunca mostraron ganas de trabajar en conjunto. No llegamos a un acuerdo”, relata a Entre Ríos Ahora.

Todo, entonces, fue un desmadre.

-¿Qué hacemos? – le pregunté a Liliana, cuando los del Partido Ser aparecieron por Villaguay.

-Está todo bien. Se tienen que reunir -me contestó.

-Nunca nos pudimos reunir. Le dije a Liliana: `Mirá, esta gente no tiene ganas de trabajar en conjunto. Me pidió que siguiéramos trabajando solos. Y eso hicimos.

Rolón viajó a Paraná, trajo las listas, las presentó en la Justicia Electoral. Pero dice que en el ínterin entre ese trámite y el cierre del plazo de presentación de listas de candidatos, alumbró otra lista, armada por el Partido Ser. En ese nuevo armado, Rolón figuraba no como candidato a primer concejal en Villaguay sino como senador.

“El domingo, cuando empezaron a circular las listas, me entero que yo iba como senador, y que Alejandro López como candidato a cuarto concejal en Villaguay. El resto de la lista fue para gente del Partido Ser. Me comuniqué entonces con Liliana Salinas y le dije que yo no tenía pensado ir como candidato a senador, sino como concejal. Le insistí en que no quería ir como senador. Que me sacara de esa lista. No me dio bola”, recuerda ahora.

-¿Qué hizo entonces?

-Como esa presentación de mi candidatura a senador no tenía mi firma, me presenté en la Policía e hice la denuncia por falsificación de firma. Ahora, esa denuncia pasó a la Fiscalía. Mientras, pasaban los días, yo le hacía llamadas, le grababa audios, le mandaba mensajes a Liliana Salinas. Nunca me contestó. Presenté la renuncia y después hice la denuncia.

-¿Qué sensación le dejó todo esto?

-Quedé desencantado. Nunca más. Me había enganchado con el hermoso discurso de Milei de que todo sería diferente. Pero me pasó todo esto: anduve como cuatro días sin dormir, con dolor de pecho por todo este manejo. Me quedo en mi casa, tranquilo. Yo no le tengo miedo a una candidatura a senador. Pero me pusieron sin consultarme, sin mi firma. ¿Cómo no me van a llamar antes? Creo que por ahora no milito más. Me quedo en paz en mi casa y duermo tranquilo.

