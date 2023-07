Quien es Elon Musk

Hoy, Elon Musk, dueño de Tesla, StarLink y muchas otras compañías, cumple 52 años, siendo uno de los hombres más influyentes de la historia, vale la pena recordar algunos de sus logros y proyectos

-Nació en Sudáfrica.

-Compró su primer computadora cuando tenía 10 años y aprendió a programar él solo.

-Vendió su primer programa a $500 con apenas 12 años.

-En 1999 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio New York Today, que era un directorio local del The New York Times.

-Marzo 1999, cofundó PayPal.

-Octubre 2002, eBay adquirió PayPal por 1500 millones de dólares en acciones, con la venta, Elon Musk ganó 150 millones de dólares en acciones de eBay.

-Se enamoró del espacio y poco después fundó SpaceX, una empresa aeroespacial.

-Es director general de Tesla, una compañía de vehículos eléctricos que revolucionó para siempre al mundo.

-En 2006 nace SolarCity, una de las empresas proveedoras de sistemas de energía solar más grandes en el mundo.

-En 2010 apareció en la película de Iron Man 2.

-En 2015 presentó 2 sistemas de almacenamiento de energía: Powerwall y Powerpack, son baterías de iones de litio usado como respaldo en la red eléctrica de un domicilio.

-En 2016 fundó The Boring Company, pretende hacer túneles debajo de las ciudades, para que las personas puedan viajar en sus propios automóviles a alta velocidad.

-En 2016 funda Neuralink, un proyecto para conectar el cerebro humano con una computadora.

-En 2017 inicia con su proyecto Starlink, pretende crear una constelación de satélites, con el objetivo de brindar un servicio de internet en todo el mundo, incluso donde no existe.

-En 2019 creó la batería Megapack, con varias de estas se podría alimentar a todos los hogares de San Francisco durante 6 horas.

-Actualmente quiere ir a la Luna y colonizar Marte, está haciendo una de las naves espaciales más impresionantes de todos los tiempos.

-Tiene la idea de implementar algún día los viajes hipersónicos alrededor de la Tierra, por ejemplo, se podría ir Nueva York a Shanghái en 39 minutos.

-SpaceX se convirtió en la 1ª compañía privada en enviar astronautas al espacio.

-Compró Twitter y ahora tiene una de las redes sociales más importantes.

Frase célebre: “Aproximadamente la mitad de mi dinero está destinado a ayudar a los problemas en la Tierra y la otra mitad a ayudar a establecer una ciudad autosuficiente en Marte para garantizar la continuación de la vida (de todas las especies) en caso de que la Tierra sea golpeada por un meteoro como los dinosaurios o la 3ª Guerra Mundial suceda y destruyamos todo nosotros mismos.”

