Un Massa enroscado, se reune con CFK para destrabar la fórmula

El sábado a la medianoche vence el plazo para la presentación de las candidaturas. Las negociaciones y los nombres.

El sábado a la medianoche vence el plazo para la presentación de las precandidaturas que conformarán la oferta electoral en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 13 de agosto. En esta nota, en tiempo real, las negociaciones de último momento, los nombres en danza y las definiciones sobre las fórmulas presidenciales y la conformación de las nóminas para la Cámara de Diputados y el Senado del frente Unión por la Patria.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca salir del impasse en que quedó la oficialización de la fórmula Wado-Manzur que impulsó este jueves, pero que hasta ahora no vio la luz.

Instalada en su despacho en el Senado, recibió cerca de las 17 a Eduardo de Pedro. Dos horas más tarde, quien llegó a reunirse con ella es Sergio Massa. El ministro de Economía ingresó por Diputados y desde las 19 mantenía una reunión en el más absoluto hermetismo.

Otro anochecer de otro día agitado en el espacio cristino-massista de Unión por la Patria, la coalición peronista que se llamaba Frente de Todos. Hasta ahora no hubo foto ni video. La confirmación oficial de la fórmula Wado-Manzur iba a llegar el jueves por la tarde. No pasó. Iba a aparecer en la tarde de este viernes. Tampoco. Mientras tanto, las operaciones: que los gobernadores insisten con una lista de unidad, sin precandidatura de Daniel Scioli, y que entonces Sergio Massa vuelve a escena. Que la fórmula “no conforma a todos” porque el tucumano no es del gusto del paladar K y que, entonces, el segundo término del binomio puede tener otro destino. Que Massa Presidente ni de casualidad, pero que el ministro de Economía despliega sus alas de operador mediático para negociar más espacios en las listas legislativas para su tropa. Vale todo en el frenesí de la rosca peronista, a menos de 30 horas del vencimiento del plazo para la inscripción de las precandidaturas.

Mientras pasadas las 16 del viernes la oficialización de la fórmula pergeñada por Cristina Fernández de Kirchner que componen Eduardo Wado de Pedro y Juan Manzur aún seguía sin ser oficializada, un mensaje atribuido al chat del ministerio de Economía que conduce Sergio Massa en el que se afirma que el ministro seguirá en su puesto tras el cierre de listas buscó poner paños fríos a la interna peronista. Al mismo tiempo, el texto marca la temperatura de las discusiones que atraviesan a la coalición gobernante.

“Los cierre de listas son siempre apasionantes y trabados, no hay nada dramático ni que sea de vida o muerte, pero que la economía siga funcionando normalmente y que hagamos nuestro laburo, sí”, comienza el mensaje circulado por las usinas del massismo, para luego enumerar las tareas por venir en la cartera de Hacienda. Entre ellas, el acuerdo con el FMI y el gasoducto Néstor Kirchner.



“El lunes habrá listas y nuestro laburo sigue igual, por eso les pido que no se desenfoquen, que el lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tienen la economía y el país”, cierra el texto.

¿Es que acaso alguien en la coalición puso en duda la continuidad del ministro en caso de no encabezar la fórmula oficialista?

