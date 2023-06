INSÓLITO: ALGUIEN COMPRÓ UNA TOYOTA HILUX HACE MÁS DE DIEZ AÑOS Y NUNCA LA USÓ

No vas a poder creer el estado y kilometraje de esta Toyota Hilux. Para vos, ¿cuánto vale?

Pero cuando aparece un ejemplar con varios años encima y bajo kilometraje es toda una noticia ya que basta con mirar las páginas de venta de usados para darse cuenta que las Toyota Hilux usadas de cualquier generación con pocos kilómetros no abundan.

En este caso, apareció en un grupo de Facebook un afortunado que adquirió una Toyota Hilux (estimamos que del año 2012) que tiene una particularidad: nunca fue utilizada por su anterior propietario, o en todo caso habrá quedado guardada en algún galpón, ya que desconocemos su historia.

El usuario Freeddy Leiva publicó en un grupo de usuarios y fanáticos de la pick up mediana las imágenes de la Hilux en cuestión. Aparentemente la camioneta fue adquirida por su tío en Formosa, y lamentablemente no tenemos más información al respecto de cómo fue que apareció esta pick up.

Por las fotos podemos deducir que se trata de una de las versiones más básicas que tenía la Hilux de esta serie. En el exterior no abundan los cromados y todos los plásticos que podrían estar pintados del color de la carrocería son negros (manijas de puertas y espejos, principalmente), mientras que las llantas son de chapa y tampoco cuenta con faros antiniebla.

Si hablamos del equipamiento, las versiones más accesibles de la Toyota Hilux en aquel momento no descollaban ni en confort ni en seguridad, ya que contaban con la presencia de doble airbag y frenos ABS pero carecían de control de estabilidad, dispositivo que incorporó de serie en toda la gama recién unos años más tarde.

Repaso de la Toyota Hilux de séptima generación

Quizás estamos ante la generación más importante de la Hilux porque con esta serie Toyota marcó un antes y un después dentro del segmento de pick ups medianas en Argentina. Se presentó en 2005 y al igual que su antecesora se fabricaba en la planta de Zárate, donde hoy también se hace la línea actual.

La camioneta ya no era un vehículo espartano y poco confortable como lo era la primera Hilux hecha en Argentina, sino que solucionaba varios problemas que siempre se le remarcaron a aquella primera serie, como la habitabilidad, el equipamiento, la insonorización y la falta de potencia.

Con un moderno motor 3.0 turbodiésel de 163 CV que luego fue recibiendo algunos ajustes para aumentar la potencia, la Hilux era la pick up más moderna y potente que se podía comprar en 2005 y eso le permitió alzarse con un primer puesto dentro de su segmento que nunca más soltó.

Esta generación recibió una actualización estética en 2008 que incluyó mejoras en el equipamiento, mientras que finalmente en 2012 llegaría el último rediseño que recibiría esta Hilux hasta la llegada del cambio generacional que se produjo en 2015. En este caso las novedades no fueron sólo estéticas, sino que también aumentó la potencia del motor a 171 CV y sumó equipamiento de seguridad, con la presencia del ESP en las versiones full. De esta forma, la Toyota Hilux logró mantener su liderazgo a pesar de la llegada de rivales novedosos como Amarok y también la completa renovación de otros clásicos del segmento como Ranger y S10.

