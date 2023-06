La polémica frase con la que Analía Franchín deslizó que Silvia D’Auro también engañaba a Jorge Rial

La panelista de A la Barbarossa, Analía Franchín, disparó sin filtro contra la ex de Jorge Rial, tras difundirse la furiosa reacción de Silvia D’Auro con Tatiana Shapiro una década atrás.

Después de que saliese a luz la relación paralela que Jorge Rial mantuvo con Tatiana Shapiro 10 años atrás y se filtrase la furibunda reacción de Silvia D’Auro con la por entonces joven periodista, hizo que Analía Franchín disparase con todo contra la ex mujer del periodista.

“Silvita no sé con qué tupé se enoja si el señor estuvo con otras… ¿no?” deslizó mientras Lío Pecoraro en A la Barbarossa (Telefe), testigo directo de aquel episodio contado públicamente por Marcela Tauro recientemente, repasaba la explosiva anécdota.

Fue allí cuando Georgina Barbarossa decodificó las palabras de Franchín, preguntando “¿Vos decís que ella le metía los cuernos? Sutilmente”. Y la respuesta de Analía no fue otra que “Sí”. Al tiempo que agregó “Silvia no quería a nadie. Creo que ni a ella misma. Una persona que no quiere a sus hijos no se puede querer ni a sí misma”.

En tanto, la panelista de Telefe tuvo palabras de halago para con Shapiro asegurado que “Es un amor. Es una gran periodista”, mientras se mantuvo en silencio tras disparar contra D’Auro.

El martes en LAM, Marcela Tauro contó que Silvia D’Auro protagonizó un escándalo en la fiesta de un importante medio. En esa ocasión, la mamá de Rocío y Morena enfrentó a una periodista, que tenía un amorío con Jorge Rial.

A partir de esa información que dio la panelista de Intrusos, las especulaciones no pararon. Ante el revuelo, este miércoles, en el programa de Ángel de Brito confirmaron que la mujer en cuestión es Tatiana Shapiro, periodista de Infobae e integrante de Todas las tardes.

Un cronista de LAM fue a buscar a la panelista de El Nueve para consultarle por su vínculo con Rial. “Estamos hablando de la prehistoria”, exclamó, sin intenciones de dar más detalles sobre el romance.

“No hay nada grave. Nada de lo que tengamos que preocuparnos. Estamos hablando de algo que pasó en la prehistoria. Tenía veintipico de años, estaba soltera”, remarcó Tatiana Shapiro.

Al ser consultada por el enfrentamiento con Silvia, la periodista aclaró: “No sé de qué estamos hablando. Pasó hace 20 años, me sorprende que estemos hablando ahora”, sostuvo.

Por último, Shapiro dijo que nunca fue secreta su historia con el ex Intrusos. “Me hago cargo de las cosas que hice en mi vida. no tengo nada que esconder”, concluyó.

