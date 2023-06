La explosiva reacción de Julieta Poggio frente a los rumores de romance entre su mamá y Lucca Bardelli

La modelo habló por primera vez de las versiones que andan circulando en redes respecto a su separación.

Un escándalo se desató en la última semana a raíz de la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli. La modelo anunció su ruptura luego de tres años de amor y sorprendió a todos sus fanáticos, quienes la veían súper enamorada. Pero lo raro empezó después, cuando Tamara Bella contó una explosiva versión en ‘La Tarde del Nueve’.

“Quería contar que por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo, es muy difícil. Él se merece lo mejor porque, de verdad, es una hermosa persona y siempre voy a valorar lo que hizo por mí. Siento que se merece lo mejor y que en este momento yo no se lo puedo dar”, había contado Poggio, dando a entender que no hubo terceros en discordia en su pareja.

