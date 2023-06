Sin plata, Scioli quiere a Manzur de vice para que financie la campaña

Su ex jefe de gabinete le avisó que no tienen fondos para fiscales y boletas, y le advirtió: “Alberto no la va a poner”.

La campaña de Daniel Scioli entró en zona de turbulencias por la falta de fondos y el ex motonauta ahora apuesta a que Juan Manzur sea su candidato a vicepresidente para conseguir financiamiento, aunque el tucumano suma guiños a Cristina.

Fuentes del peronismo revelaron a LPO que Scioli fue advertido de las complicaciones financieras de la campaña por su ex jefe de gabinete, Alberto Pérez, quien dijo que no podrán afrontar los gastos que implica la impresión de boletas y tener un fiscal en cada mesa, entre otras muchas cosas necesarias para una candidatura presidencial.

“Alberto no la va a poner”, le dijo Pérez a Scioli en referencia al Presidente. El ex jefe de gabinete bonaerense le recomendó negociar una salida elegante, como podría ser la presidencia de la Cámara de Diputados.

Pérez le explicó a Scioli que en Tucumán a cada fiscal de mesa se le pagaba 20 mil pesos. Ese número podría ser más alto en agosto. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 35 mil mesas. Ese sería el número base, porque hay que sumarle fiscales generales, traslados, comida y otros gastos. Además, sin apoyo de los intendentes es muy difícil conseguir la cantidad de gente necesaria.

Otro ítem importante es la impresión de boletas, que en parte financia el Estado, pero que suele ser uno de los grandes gastos de los candidatos. Pérez argumentó que hoy en día hay un problema muy serio con la falta de tinta y de papel, además de que sus costos están dolarizados. Ante esto, las imprentas están pidiendo el pago por adelantado y en dólares.

Aqui se dijo hace ya varias semanas que el financiamiento era un problema serio para la campaña albertista. Un funcionario importante se lo planteó al Presidente cuando comenzó a instalar la candidatura de Scioli: “¿Tenemos los 30 millones de dólares que cuesta la campaña? No los tenemos. ¿Los tiene Massa? sí, los tiene. ¿Los tiene La Cámpora? sí, los tiene”. En el peronismo calculan que se necesitan entre 20 y 30 millones de dólares.

La semana pasada este medio explicó que Alberto está llamando a empresarios para que aporten a la campaña de Scioli. Pero en los últimos días dos de los históricos financistas del ex motonauta le avisaron que ya no habrá plata para su campaña: uno había aportado 200 mil dólares y otro una cifra similar.

En ese contexto es el que se explica que Alberto haya declarado durante su visita a Tucumán que “Juan (Manzur) tiene todas las condiciones para estar en una fórmula”. También Aníbal Fernández, otro sciolista, mencionó a Manzur para una candidatura nacional.

Manzur tuvo conversaciones iniciales sobre una posible candidatura junto a Scioli y lo que necesitaría para acompañarlo, pero ahora se muestra más cercano al kirchnerismo. Como contó LPO, el tucumano invitó el domingo a festejar a Wado de Pedro, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El presidente recién fue el lunes en una visita más protocolar.

El gobernador de Tucumán también dejó claro que respalda la idea de una fórmula única que exigieron la semana pasada los gobernadores, en contra de la postura de Alberto de que haya PASO. Además, dijo que “obviamente” le gustaría acompañar a Wado de Pedro en una fórmula, aunque se cuidó de aclarar que lo haría con cualquier otro dirigente peronista.

