Milei en Entre Rios: “Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal”

El candidato de La Libertad Avanza presentó en Paraná su fórmula para la provincia, encabezada por Sebastián Etchevehere. El economista montó un acto atípico, con permanentes exclamaciones, intervenciones y aplausos del público. No hubo en su discurso alusiones a Entre Ríos, su realidad y su tablero político, salvo las referencias a Urquiza.

Por primera vez, en la provincia, se puso en escena la política según Javier Milei. Este sábado tiene previsto recorrer Peatonal San Martín, tomando contacto con sus seguidores; y en la noche de este viernes el precandidato presidencial de La Libertad Avanza encabezó un acto atípico, caracterizado por una intervención sostenida de sus seguidores, con exclamaciones de viva voz que fueron dejando planteados algunos lemas que vertebran el discurso libertario: “La casta tiene miedo”, “Milei presidente”, “Más Alberdi menos Perón”, “Basta de impuestos”, “Se robaron todo”, “Los políticos tiemblan”.

Milei, receptivo todo el tiempo a esas intervenciones, sostuvo el interés de su público pese al contenido, fuertemente vinculado al aspecto económico, sus variables, la inflación, el déficit fiscal, aunque con idas y vueltas a la realidad social del país y su perspectiva particularísima de la asistencia social: “Donde hay una necesidad nace un derecho, dicen, pero ese derecho hay que pagarlo”, insistió arrancando uno de los repetidos y sonoros aplausos de la concurrencia, proveniente de distintos puntos de la provincia.

Carlos Kikuchi y Karina Milei, los alfiles del precandidato en su recorrida por el país, tuvieron control absoluto del acto en el que hubo pocas referencias a la realidad entrerriana, pero si una suerte de homenaje a la figura de Justo José de Urquiza: “Para los liberales es una figura muy importante. Después de vencer al tirano podría haberse convertido en otro tirano. Todos sabemos la verdadera historia: nunca perdió Urquiza, pero en su grandeza se dedicó a impulsar la Constitución de Alberdi, se sumó a la provincia de Buenos Aires en 1860 y así empezó el proceso liberal que hizo que la Argentina pasara de ser un país de bárbaros a uno de los países más ricos del mundo”, definió al prócer entrerriano.

Los dirigentes locales que secundaron en la organización fueron Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; y Andrés Laumann, del Partido Demócrata; estuvieron también el precandidato a diputado nacional, Beltran Benedit; y el precandidato a intendente, Edgardo López Osuna.

Milei no habló aquí en Paraná de dolarización, pero sí insistió con la idea de la necesidad de cerrar el Banco Central y derivó toda propuesta hacia “la mano invisible” de “mi padre, Adam Smith”.

“Viva la libertad, carajo”, dijo rugiendo, literalmente, al cierre de su discurso en los que se ensañó con algunos políticos especialmente. Raúl Alfonsín (“Ese tipo que hizo tanto daño junto con toda la horda radical de izquierda; que dijo que con la democracia se come, se vive y se educa pero hizo explotar el país”); el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; a Eduardo Duhalde -sin mencionarlo-; a los integrantes del “régimen K”.

Acompañaron en la mesa al economista los integrantes de la fórmula entrerriana, Sebastián Etchevehere, precandidato a gobernador; y Mayda Spiazzi, precandidata a vicegobernadora, a los que agradeció “por la valentía de meterse en el barro de la política”.

“Recuerdo lo que me dijo el primer asesor que tuve en política. Me preguntó si tenía esqueletos en el ropero, muertos en el ropero. Te voy a investigar durante dos meses, me dijo. Vino a los dos meses. ‘Te revise hasta el ADN y no te encontramos nada”. Eso es malo porque te lo van a inventar”, dijo y disparó contra Rodríguez Larreta por “usar los recursos de los impuestos para perseguir a los opositores, a los que piensan distinto”.

“El consultor ecuatoriano que tanto mal le hizo al gobierno anterior (por Jaime Duran Barba) decía la teoría del caballo blanco, el problema que tiene un candidato cuando aparece porque lo terminan ensuciando tanto que cuando llega el momento de las elecciones llega como todos los demas”, dijo y aseguró: “Por más que lo traten de ensuciar, el caballo es blanco y va a ganar las elecciones”, despabiló los aplausos de la concurrencia.

Para Milei, en 1916 “se nos metió el socialismo” para arruinar el panorama económico que imperó en el siglo XIX y en el que se referencia el candidato. “Hoy somos el país 140, con más del 40 por ciento de pobres, con una presión fiscal sobre el campo del 60% es decir que el Estado se queda con el alimento de lo seres humanos, de 240 millones de seres humanos”, expresó. “Maldito Estado, maldita casta”, encendió al público.

Planteó su programa como el del “liberalismo, con respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada”. Postuló un país en el que “sus instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la cooperación social y la división del trabajo. Solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, con mejor precio. Como dice Miguel Anxo Bastos: capitalismo, ahorro y trabajo, duro, duro, duro”, interpeló.

Además de “la casta”, Milei se ensañó con “los empresaurios, los sindicalistas transas, los operadores, los micrófonos ensobrados, obviamente los econochantas, que son los herederos de Marx y de Keynes, no los herederos de Adam Smith como yo”, insistió.

Se ocupó en difundir sus encuestas: “En el rango de 16 y los 45, estaríamos ganando en primera vuelta. Y si a ese segmento se lo restringe de 16 a los 30 años, tendríamos el 65%. Entonces, tenemos una buena noticia: Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal”.

Yunta de bueyes

Abriendo el acto en Paraná, Etchevehere se ocupó de presentar a Milei como “un valiente”. “Ese es el eje rector de su personalidad. Estábamos ahogados por un devenir decadente. Encontré en Javier Milei a un hombre que se arriesgó a tener un protagonismo, sin que nadie lo respaldara. Asume con vocación la decisión de expresar sus ideas libertarias cuando no eran bien vistas. Nadó contra la corriente y se animó a eso”, destacó.

“Se supo manejar, empezó a crear cuerpo, voluntad, a lograr ese cambio cultural, esa batalla cultural que él decidió encarar solo, en un país en el que es normal estigmatizar a una persona que piensa con ideas libertarias. Era un salto al vacío”, subrayó. “Que huevos que tenés”, le dijo Etchevehere, tomando una consigna del público.

“Bienvenido a Entre Ríos. Esto es un crisol de razas, una provincia bendecida por el agua, por su gente, por una cultura excepcional pero el populismo nos vació de identidad. Nos vaciaron los bolsillos, el espíritu, las instituciones. Nos vaciaron el don de gente. Vamos ahora a reconstruir, gracias a este hombre”, convocó el precandidato a gobernador.

“Si Milei es un león; con Mayda somos una yunta de bueyes, que vamos a meter nuestras pezuñas en el barro de la política. Para dar el paso siguiente”, finalizó.

Fuente: Página Política

