CONCORDIA: Serios cuestionamientos para un candidato en campaña.

La campaña electoral en vista de las PASO 2023, comienza a tomar calor, la población comienza a manifestarse, esta vez fue el turno de un precandidato a intendente por Concordia , quien fue increpado duramente por una madre, en una escuela de las periferias de esta ciudad.

Si bien no se puede precisar la fecha del momento de tal manifestacion , este tendria que ser un llamado de atencion para todos los postulantes para acceder tal responsabilidad.

A medida que transcurren los días de frenética campaña, afloran las demandas de la población ante los candidatos que buscan seducir al electorado en la amplia geografía concordiense.

En esta ocasión, según un video que circula en las redes, sobre un acto político que se habría realizado en una escuela de esta ciudad, ( no sabemos la fecha, si que sucedio) donde en estos momentos se viraliza, como reguero de pólvora por parte de propios (mismo partido) y por las demás fuerzas que intentan arrimar leña al fuego ensuciando la predica del pre candidato.

Hasta allí algo que podría ser habitual en este tipo de encuentros “pre electorales” y de campaña con “actos non sancto” suelen suceder en el fragor de la misma.

El agravante es que hoy con mas razon se producen en momentos de hastió de la población llena de carencias y más en una ciudad que se encuentra en el pináculo estadistico de la pobreza a nivel país, algo que los “pre Candidatos” no pueden desconocer.

Sin generalizar, existen muchos que encaran una campaña electoral con caradurismo, enfrentando con tal cinismo a un puñado de aduladores , que no entienden de otra palabra mas de lo que este candidato me podrá dar; si hoy estoy aqui aplaudiendo (sabiendo que el mismo se hizo rico gracias a los “reconocimientos” de las obras que supo conseguir) .

En esa ocasion en el momento que el precandidato realizaba su alocución sobre la “calidad de gestión “del gobierno de Bodet, allí y con relación a los serios problemas edilicios de ese establecimiento educativo – una madre le reclama ante la presencia de una “audiencia “ en una reunion con presencia de padres- : ¡hace cuantos años que venimos reclamando un baño digno para nuestros hijos, y usted quiere que lo aplaudan ¡ — ¡por ustedes no hacen un carajo! –¿me escucha? – quedando atónito el precandidato sin saber que hacer , ante el aplauso de los asistentes- .

Lo vuelve a increpar ¿Por qué no manda a sus hijos a una escuela publica ? diciéndole : ¿con la facilidad que agarras un micrófono no me contestas, a lo que Giano le pregunta : ¿A mi me decís?. Ante la risa del público presente un precandidato mas que recibe una devolución del hartazgo de la gente – la mujer ( se desconoce su nombre) termina yéndose y dejando desencajado al precandidato a Intendente.

Atencion participantes de la presente campaña: estas demandas seguramente se produciran en este momento , donde la gente tiene la posibilidad de expresarse libremente por tantas carencias y lo hacen de esta forma como un desahogo ante tanta penuria, de la cual estos dirigentes no son ajenos.

Es muy probable que en el transcurrir de los días, tengamos que asistir a manifestaciones, reclamos y pases de factura de una población que tibiamente está aprendiendo a no callarse.

