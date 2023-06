Concordia: El padre del intendente quiere volver a ser intendente.

El ex intendente de Concordia, Juan Carlos “Calucho” Cresto, señaló que está con muchas ganas de trabajar desde el sillón de Zorraquín para la gente y hacer todo lo que le hace falta a esta ciudad. Recordó todos los avances que se logró desde sus intendencias.

En diálogo con cronistas de un medio de esta ciudad “Calucho” disparó que la cancha está bastante embarrada “tanto a nivel nacional, como provincial y también local”. No obstante, reconoció que “lo importante es que hay muchos compañeros que quieren ser intendentes de Concordia y eso es lindo por la participación y las aspiraciones de gente joven”.

Respecto de las cosas que hicieron en esta ciudad, el ex intendente dijo que “yo no me postularía a intendente por el solo hecho de postularme porque a esta altura de mi vida ya hice todo. Me preocupan algunas cosas de Concordia porque esta ciudad ha crecido mucho y tiene una infraestructura para muchos años”.

Sobre este tema, enumeró: “Se está haciendo un aeropuerto internacional gracias a una gestión que yo inicié en la época de Carlos Menem. Se está haciendo una planta de agua para los próximos 50 años, gestión que inicié en el gobierno de Carlos Menem, cuando iniciamos un loteo en el Naranjal de Pereda, lo autorizamos para que se donen las tierras para la planta potabilizadora nueva. También iniciamos las gestiones para hacer la planta de tratamiento de residuos en el Campo del Abasto, pero como no conseguimos el crédito en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) hicimos una planta más chica que fue la primera que se hizo en la provincia de Entre Ríos, algo que fue maravilloso para Concordia y ahora tenemos la planta nueva que gestionó Enrique en Buenos Aires. Además, se hicieron todas las plazas nuevas y el Parque Ferré”.

“Calucho” ya recorre los barrios para despertar enamoramiento a su proyecto.

“Un trabajador no puede pagar 7 u 8 mil dólares por un terreno”

Del mismo modo, “Calucho” admitió que a Concordia le faltan cosas. “Para que yo me quiera presentar como candidato a intendente, hay una cuestión que hay que resolver: en este momento hay unas 8 mil familias que no tienen la posibilidad de comprar un terreno y que están viviendo con otros familiares o de intrusos en otros terrenos. Hacen falta 8 mil terrenos para la gente”.

Y continuó: “Un trabajador no puede pagar 7 u 8 mil dólares un terreno, por lo que a eso hay que resolverlo y yo sé cómo resolverlo. En la intendencia de Jorge Busti se compraron muchos terrenos a gente que no podía comprar. En mi gestión entregamos miles de terrenos a gente que no podía pagar esas sumas. Compramos 90 hectáreas que era una quinta abandonada donde se creó el barrio Villa Gobernador Cresto. Hoy ese barrio tiene todos los servicios: tiene escuela, tiene asfalto, tiene plaza, tiene cordón cuneta, y demás”.

“Eso se dejó de hacer porque en el gobierno de Bordet no se compró ni un metro de tierra, Francolini no entregó ni hizo un solo metro cuadrado para la gente, en cambio Enrique sí lo hizo”, diferenció Juan Carlos Cresto.

“Estoy fuerte y lúcido para ser intendente”

“Yo estoy dispuesto a hacer todo por esta ciudad en estos años que me quedan como intendente de Concordia; estoy sano, estoy fuerte, estoy lúcido para ser intendente y estamos con muchas ganas de trabajar. Los años que me quedan de vida útil, los quiero dedicar a esta ciudad y por eso mi candidatura ya está anunciada, la gente ya lo sabe, ya estoy trabajando”, anunció. De modo que “la gente en los barrios me está invitando a reuniones”, agregó Cresto.

“Quiero, en estos años, trabajar por esta ciudad y hacer todo lo que le hace falta”, adelantó y citó que “todos los Cresto somos peronistas, toda la vida militando en el PJ y confiamos en la doctrina peronista, que es humanista y cristiana”. Por eso “nos preocupa la situación de la gente más humilde porque falta resolver el problema de la gente que no puede comprar un terreno”.

“En Concordia hay plazas, lugares recreativos para la gente, pero falta resolver el problema de la gente humilde”, admitió Juan Carlos Cresto, quien dice tener el conocimiento necesario para solucionar los problemas de los concordienses.

Fuente : El Sol

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print