Dos intendentas complementarían las fórmulas de Bahl y Frigerio.

Con la fuerte versión de que se eliminarían las PASO+BAJADA DE Linea desde el Kirchnerismo (que asumio y toma las desiciones de armado) por ello Martín Piaggio y Enrique Cresto hicieron público su decisión de retirar sus candidaturas. Solo queda consolidar las fórmulas de los dos principales protagonistas entrerrianos. Luego de muchas idas y vueltas Monjo y Lambert serían las elegidas para vice.

Este fin de semana fue de anuncios inesperados por parte de quienes se vislumbraban como asérrimos rivales de Bahl, pero, en menos de 24 horas, ante la fuerte versión de la eliminación de las PASO, Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, y Enrique Tomás Cresto, intendente de Concordia, depusieron su actitud, y comunicaron su decisión de acompañar a Bahl, poniendo como razón salvaguardar la unidad del PJ.

Además no escapa que ambos intendentes probablemente consideraron el cuantioso gasto que implica la campaña para una gobernación, y que por ley Castrillón, si perdían en las internas, quedaban con las manos vacías, ya que por esa ley, como dice la canción de ABBA, «el ganador lo toma todo». Mientras no se derogue esta ley, será muy difícil pelear una interna contra el candidato oficial, y no hay intención de ir por fuera del partido, en lo que ya tiene una mala experiencia Enrique Cresto. Tanto Piaggio como Cresto serían candidatos a la Legislatura. María Laura Stratta también tendría un lugar en la lista, se dice que iría como SEGUNDA.

Ahora ya es tiempo de terminar de definir las fórmulas a la gobernación, y tanto Bahl como Frigerio ya tendrían a sus elegidas, que serían dos destacadas intendentas. Claudia Monjo acompañaría al Beto, y Lambert completaría el dúo para el Ejecutivo con Frigerio.

María Claudia Monjo es intendenta de Villaguay, accedió al puesto en 2015 como representante del massismo, ganando por amplia diferencia ante los candidatos del Frente para la Victoria y Cambiemos. Es Maestra Mayor de Obras, ingresó a la militancia política por influencia de su esposo, Adrián Fuertes, aunque desde siempre estuvo afiliada al PJ.

Entre 2007 y 2011 fue directora de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villaguay. En 2011 asume una banca de diputada provincial, y en 2015 gana la intendencia de Villaguay, sucediendo a su esposo en el cargo. En 2019 es reelecta de manera contundente. Posiblemente Fuertes se postule para reemplazar a Claudia en la Municipalidad de Villaguay, depende de los resultados que muestren las encuestas en los próximos días, aunque la decisión ya estaría tomada.

Frigerio según trascendió de su círculo más cercano, también tendría definida a su compañera de fórmula, que sería Susana Lambert, la primera mujer en ocupar el cargo de intendente de Villa Elisa.

Susana Lambert, que llegó a la intendencia de la mano de Cambiemos, es de raíz radical. En 2019 tuvo su revancha luego de haber quedado relegada en las internas de 2015. Si bien es oriunda de Pronunciamiento, departamento Uruguay, cursó sus estudios secundarios en Villa Elisa, viajando a diario en colectivo los 25 kilómetros que hay de distancia. En Concepción del Uruguay se recibió de docente, cargo que ejerció en escuelas rurales y también en Villa Elisa. Tras casarse y conformar una familia, se radicó definitivamente en la hoy conocida como “Villa del bienestar”, gracias a sus aguas termales.

Entre 2007 y 2015 Lambert fue Directora de Cultura de la Municipalidad. Ya como intendente, supo capitalizar el turismo que comenzó a fluir a Villa Elisa luego de la pandemia, principalmente desde Buenos Aires y del país vecino, Uruguay. Y también concretó la intención que tenía desde que asumió en el municipio, de gestionar muchas obras para la ciudad que la pusieron en valor, y hoy es ponderada por propios y extraños.

El intendente de Colón, un mimado por Bordet, acaba de pegarse a la boleta de Frigerio, sin importar la ENORME cantidad de beneficios que durante todo este tiempo ha recibido de la administración de la provincia. Esto constituye un cachetazo de realidad para Bordet.

Hasta hace días, José Luis Walser había sido un ALIADO de Bordet, a pesar de ser quien quebró la hegemonía peronista en el Municipio de Colón, al imponerse con un partido vecinalista, compuesto por diversas corrientes, que incluye a peronistas, radicales, independientes, y también hay un componente religioso importante. Wasler no solo se impuso sobre el peronismo reinante, sino que también apabulló y pulverizó a Cambiemos.

No obstante, Bordet hizo todo un trabajo de seducción para que, llegado el momento, tener de su lado a los votantes de Walser. Desde un principio le brindó un diálogo directo y fluido, y le fue otorgando muchísimos beneficios para que la ciudad de Colón se consolidara como polo turístico a escala nacional. Le gestionó obras en rutas que se concretaron, no fueron solo promesas como al resto de los intendentes. Bordet también hizo de nexo para que Walser llegue al Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y su ciudad tenga más apoyo y reconocimiento nacional. Incluso cuando Colón fue azotada por una tormenta que fue desbastadora en 2022, Bordet inmediatamente se reunió con Walser y se puso a disposición para lo que necesitara, incluso a sus ministros Richard y Paira. Toda la maquinaria política y económica de la administración provincial fue puesta al servicio de Walser desde que asumió como intendente en 2019.

Parece que Walser no cayó en la trampa, y muy confiado en los votos que lo respaldan, y pensando en ser reelecto, sinceró su simpatía con el hombre de Islas del Ibicuy. Walser hizo el anuncio el jueves por la noche en el Golf Club de Colón, donde se realizó una asamblea de su partido vecinal. Por lo tanto, en las PASO no irá con boleta corta como en 2019, sino que esta vez su boleta, denominada “Frente Juntos por Colón”, incluirá a Rogelio Frigerio como Gobernador, y también tendrá pre candidatos a la legislatura provincial.

El peronismo entrerriano parece finalmente encolumnarse detrás de Beto Bahl, pero no por mérito de Bordet, sino porque los otros pre candidatos evaluaron mejor sus posibilidades y más ante la posibilidad de la eliminación de las PASO.