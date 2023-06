Estancia Grande: viceintendenta y concejales irán a juicio oral por negarse a presentar sus Declaraciones Juradas

El juez de garantías Darío Mautone resolvió remitir a juicio la causa por infracción al artìculo 268 (3) del código Penal, enmarcado en el capítulo sobre “Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”, a la vice intendenta de Estancia Grande, Perla Fernández, y a los concejales de la banca opositora Judith Nolasco, José Luis Mangioni, Maria Lorena Muñoz y la edil, ex oficialista, hoy bancada propia, Natalia Almirón, por haberse negado a presentar sus declaraciones juradas en tiempo y forma y luego de haber sido apercibidos e intimados por la Justicia. La pena para este caso puede variar de quince días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos políticos y funciones públicas. La fiscal actuante es la Dra. Julia Rivoira.

De izquierda a Derecha: Ediles Judith Nolasco, Maria Lorena Muñoz, José Luis Mangioni, Natalia Almirón y la vice intendenta Perla Fernández

La vice intendenta de Estancia Grande, Perla Fernández, los concejales de la banca opositora, del PJ que responden al ex intendente Daniel Lladós,Judith Nolasco, José Luis Mangioni y Maria Lorena Muñoz, junto con la ex concejala oficialista, escindida de las filas del actual intendente Javier Goldín, que armó su banda unipersonal, Natalia Almirón, deberán afrontar un proceso oral y público por no haber presentado sus declaraciones juradas al asumir sus cargos públicos.

Luego de que la fiscal Julia Rivoira los imputara por la infracciòn al artículo 268 (3) del Código Penal que estable que “Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y que aclara que “El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”.

Fuente: Junio