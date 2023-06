Cresto claudicaria su candidatura, en pos de un beneficioso acuerdo “familiar”

Habrian llegado los arreglos y consensos para constituir un solo frente de unidad provincial.

La cruel realidad

Segun trascendidos de las ultimas horas , que provocaron los contubernios politicos, basados en los “numeros ” de la realidad provincial , que va enganchada a la suerte del gobierno nacional y el logico desgaste y “hastio” de todas las “figuritas politicas “ en la poblacion.

Esta informacion que habria trascendido en las ultimas horas, que bien podria haberse llamado “ensayo politico”, para forzar acuerdos o bien asimilar “innobjetables realidades “ , lo que para algunos seria una “honrosa y benificiosa” salida a tan fuerte cachetazo politico.

Se dice que luego de arduas negociaciones en el peronismo entrerriano y con la venia de la dirigencia nacional, se logró un acuerdo de unidad que mantiene a todos los jefes territoriales dentro de las estructuras del Frente de Todos.

Esto que podria tomarse como un ensayo salido desde la “capital del citrus” tiene cierto asidero, en funcion de las aspiraciones del hasta hoy candidato “Enrique Cresto” quien lugo de haber recibido el “baldazo” de la realidad “numerica de su techo” por parte de Bordet , lo habria pensado seriamente y presuroso moviendo las fichas para ubicarse estrategicamente el y sus miembros “familiares” (Hermana y Esposa).

COMO SE ARMARIA “EL ARREGLO”

Paraná – Concordia seriá el eje político conductor de la arquitectura electoral diseñada por el Gobernador de la Provincia y avalado por la dirigencia entrerriana de su espacio, con Adán Bhal como candidato a Gobernador y la ex diputada concordiense Mayda Cresto como candidata a Vice Gobernadora.

Los Diputados Provinciales

El intendente de la capital del citrus Enrique Tomas Cresto encabezará la lista de Diputados Provinciales, en el arreglo, para convertirse en un hipotético triunfo en el Presidente de la Cámara de Diputados.

A esa cámara irán a parar Blanca Osuna (Paraná) Laura Stratta (Victoria) María Claudia Monjo (Villaguay) Mariana Farfan (Gualeguaychú) Miriam Lambert (Colón) Carlos María Scelzi ( Uruguay) Alfredo Francolini (Concordia) Jorge Maradey (Gualeguaychú) Oscar Muntes (ATE) Lautaro Gervasoni (Tala) Domingo Rossi (La Paz) Daniel Koch (Nogoyá), Darrichon (Diamante) y Tabi Zavallo (Paraná Campaña)

Los Senadores Provinciales.

En el armado de la mal llamada Cámara Alta las definiciones serian más simples y Caseres irá por Paraná, Armando Gay por Concordia , Martin Piaggio por Gualeguaychú, Bonatto por Uruguay , Santa Cruz por Colón, Castrillon por La Paz, Lautaro Schiavoni por Nogoya y Fuertes por Villaguay, entre otros .

Pero todo no se cerraria ahí, Lauritto conseguiria el Ministerio de Salud para su delfín Martin Oliva, Casaretto irá al Ministerio de Economía y Juanjo Bahillo volverá al Ministerio de Producción y Turismo.

El acuerdo provincial cierra con Gustavo Bordet como primer Diputado Nacional acompañado de la Diputada Provincial Stefania Cora de la Cámpora en segundo lugar.



Las Intendencias sin internas, excepto Concepción del Uruguay.

El acuerdo se extendió a los principales municipios electorales y la Ministra de Gobierno Rosario Romero conseguiria ser candidata única a la intendencia de la capital entrerriana. El actual Presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano será también candidato único en Concordia, al igual que Mariano Rebort en Colon y Roberto Piaggio (primo del intendente) en Gualeguaychu.-

En Concepción del Uruguay, el acuerdo seria solo departamental, donde Lauritto lograria la candidatura a senador del Intendente de Herrera, el Prof. Rene Bonatto y Marcelo Bisogni la de diputado provincial para el Dr Carlos Maria Scelzi , ex Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la histórica y nieto del histórico caudillo peronista, Don Carlos “Carita” Scelzi.

Jose Eduardo Lauritto y Marcelo Bisogni acordaron enfrentarse civilizadamente en una interna para definir quien de los dos lograra el sueño personal de arribar por tercera vez a la municipalidad de Concepción del Uruguay como Presidente municipal .-

Echague sellara la Unidad

Luego de acordarse los detalles de los arreglos y cierres de listas en todos los departamentos de la provincia, y bajo el lema “Todos unidos triunfaremos” el sábado 24 de Junio con la posible presencia de Sergio Masa y Wado de Pedro, o el candidato bendecido por Cristina Fernandez , el peronismo entrerriano lanzara oficialmente en el Club Echague de Paranà su campaña electoral.-

#Bordet # Arreglo politico #Cresto #Bahl # Politica #Elecciones 2023 #Paso2023 #Parana #Concordia