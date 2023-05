Enriquecimiento de Urribarri: citaron a indagatoria a Cardona Herreros y a Martínez

En el marco de la causa contra el exgobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito iniciada en noviembre de 2015, tras una denuncia periodística de la revista ANALISIS, fueron citados a prestar declaración indagatoria los empresarios Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez, ambos señalados como testaferros del exmandatario. Ambos fueron citados para el próximo 16 de junio: Martínez deberá declarar a las 9 horas, mientras que Cardona Herreros deberá presentarse a las 11 horas, supo ANÁLISIS.

Cabe recordar que en la causa ya había sido citado Urribarri. En el caso del ex embajador en Chipre e Israel, deberá presentarse el próximo 14 de junio. No obstante, la defensa, ejercida por Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, pretendía finalizar el proceso y que Urribarri sea sobreseído. Para esto y evitar la foto del 14 de junio, pidieron al Juzgado de Garantías tres cosas: la nulidad de la modificación de la apertura de la causa, la insubsistencia de la investigación por la extensión de los plazos y la prescripción de la acción penal.

En ese orden, el pasado 17 de mayo el juez de Garantías Julián Vergara rechazó todos los planteos. De ese modo, se allanó el camino para la declaración de imputado en la cual el exgobernador deberá acudir a Tribunales a escuchar la imputación y poder defender como obtuvo su acaudalado patrimonio.

Conocida la decisión del juez, el abogado Miguel Cullen, también defensor del exgobernador, adelantó que iban a apelar. “La resolución del juez Vergara no se ocupa de contestar los agravios que hemos expuesto; no se rebatieron los fundamentos por los cuales sostenemos que esta causa no puede seguir adelante. Es por eso que vamos a apelar insistiendo con los planteos que hemos hecho hasta que sean escuchados”, manifestó.

Como había informado ANÁLISIS, la pericia contable determinó que Urribarri no pudo justificar en la causa de enriquecimiento ilícito un total de 11.546.772 pesos (o sea, algo así como 1.813.590 dólares); 7.245.441 dólares y 16.300 euros. Es decir, unos 9.077.031 dólares, que si se actualizan a valores de hoy serían 4.311 millones de pesos..

Tanto Urribarri como sus testaferros podrían recibir una condena que va de 2 a 6 años de prisión. Es decir que si hay una nueva sentencia desfavorable, se sumarían a los 8 años que ya tiene sobre sus espaldas el exembajador argentino en Israel, también por delitos de corrupción en sus gobiernos.