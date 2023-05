El nuevo avión presidencial llegó a la Argentina bajo críticas por la polémica maniobra de aterrizaje

El Boeing 757-200 emprendió viaje desde Miami y arribó pasadas las 17. La opinión de los expertos

El nuevo avión presidencial llegó esta tarde mientras Cristina Kirchner encabezaba el acto en Plaza de Mayo ante medio millón de militantes. Se trata del Boeing 757-200, pintado con la bandera argentina, que reemplazará al Tango 01. Horas más tarde circuló un video que muestra una maniobra polémica que utilizó el piloto para aterrizar. Los expertos aseguran que fue “innecesaria” la forma utilizada para llegar a Aeroparque.

“El avión puede hacer la maniobra. Ahora, ¿es necesario? Si no hay nada coordinado o alguien no le pidió que lo haga, desde mi punto de vista, es bastante ilógico. Es un avión nuevo, los pilotos vienen recién habilitados en el avión. Era sólo un traslado de avión”, expresó Carlos Rinzelli, piloto y consultor aeronáutico, quien además advirtió que las condiciones meteorológicas no eran las ideales.

“Mientras vos Kumpa cagás en un balde, tu aero kumpa se quema miles de dólares en una maniobra totalmente innecesaria. En un país civilizado, la llegada de un avión presidencial implica total diplomacia, pero en Argentina pasa a ser un desfile de carnaval”, agregó otro piloto de avión en su cuenta de Twitter.

La compra demandó una inversión cercana a los USD 25 millones (Foto: Ariel Torres)

Tras la llegada de la aeronave, el Gobierno nacional comenzará el proceso final para que el nuevo ARG01 reemplace al ya fuera de servicio Tango 01, la aeronave que fue adquirida por el ex presidente Carlos Menem durante su gestión en los 90 y que no vuela desde hace varios años.

La nueva aeronave insignia de la flota presidencial es un Boeing 757-2000 que demandó una inversión cercana a los USD 25 millones y tiene capacidad para transportar 39 pasajeros. Cuenta con una suite principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.

El arribo de nuevo avión presidencial

El avión fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Funair Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino, que debió invertir USD 21.730.000, a lo que se suma la entrega del Tango 01, valuado en unos USD 3 millones.

El flamante ARG 01 puede volar sin escalas a destinos como Europa o Estados Unidos, a diferencia del Tango 01, que no estaba técnicamente preparado para viajes de esa distancia. No obstante, el Boeing 757 aún tendría pendiente una certificación para poder cruzar el océano Atlántico, por lo que no podría ser utilizado para las misiones a Europa por el momento. Una vez que se terminen las pruebas podrá hacer un vuelo cruzando el océano Atlántico.

El frente del nuevo avión presidencial

Cabe recordar que el Tango 01 voló por última vez en 2015 y su reparación se volvió inviable, tanto por el costo como por las dificultades para acceder a los repuestos. El gobierno de Mauricio Macri lanzó la primera licitación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero la operación no progresó. Fue recién en la gestión de Alberto Fernández cuando se barajó la posibilidad de reparar el viejo avión presidencial, pero finalmente se resolvió la compra de la aeronave que aterrizará en Aeroparque en los próximos días.

El avión tiene nombre nuevo: ARG 01. El antiguo, Tango 01, proviene de la época en la que los aviones oficiales eran manejados por la Fuerza Aérea. Aprovechando el cambio de aeronave, se decidió rebautizar toda la flota.

En ese sentido es que ya se reservaron las patentes que van desde ARG 01 hasta ARG 09 para los aviones de la flota presidencial. Y en los helicópteros será del 10 al 20.

La aeronave ARG01 ya está totalmente pintada con los colores patrios: a lo largo de todo su fuselaje se mezclan el celeste y el blanco, con algunos detalles en dorado y el clásico sol de la bandera argentina, dibujado en el timón y en la parte inferior, en la “panza” del avión, justo entre el tren de aterrizaje.

