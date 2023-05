En un escenario imponente, obseceno por su tamaño : Cristina realizara su “acto patriotico” del 25 de mayo.

La vicepresidenta será la única oradora en la Plaza de Mayo, para celebrar el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. ¿Hablará de candidaturas? El papel de La Cámpora y el rol de Eduardo Wado de Pedro. Todas las claves en la previa de la movilización

A un mes del cierre de listas de cara a las elecciones 2023, se esperan definiciones de Cristina Kirchner. Las candidaturas, entre las internas y el guiño a Eduardo “Wado” de Pedro. La expectativa por los lineamientos del plan de gobierno. A qué hora es la convocatoria a la Plaza de Mayo.

Todas las expectativas del escenario político están puestas en el acto del próximo 25 de mayo, desde las 16 en Plaza de Mayo, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner será la única oradora y se espera un mensaje con tono de definiciones, cuando falta un mes para el cierre de listas y se mantienen agitadas las internas al interior del Frente de Todos.

La cita busca avanzar en una triple conmemoración. En primer lugar, por el Día de Patria. Además, por el emblemático aniversario del fin de la proscripción al peronismo con la asunción de Héctor Cámpora. Finalmente, se cumplen 20 de la llega de Néstor Kirchner a la Presidencia, a la que asumió el 25 de mayo de 2003.

El acto comenzó a ser planificado por un grupo de dirigentes sindicales y de organizaciones políticas muy cercanos a Cristina Kirchner meses atrás, al calor del “operativo clamor” que buscaba romper la proscripción a la vice y que fuera candidata en las elecciones 2023.

Sin embargo, en el último mes fue adquiriendo mayor volumen, en especial en las últimas dos semanas, luego de que se confirmara que CFK estaría presente y que sería la única oradora. En un comienzo se realizaría en la Avenida 9 de Julio y la semana pasada cambió a la Plaza de Mayo.

Un programa de gobierno, ¿la clave del acto del 25 de mayo?

Se especula con que en el acto de este 25 de mayo la vicepresidenta brinde algunos indicios sobre el respaldo a alguno de los candidatos – la semana pasada tuvo un guiño claro a “Wado” de Pedro cuando dijo que era el tiempo de los hijos de la generación diezmada -, sino también sobre los lineamientos del programa de gobierno.

Algunos de los ejes del posible plan de gestión los deslizó la propia vicepresidenta la semana pasada, cuando cuestionó las elevadas tasas de interés, que desde última suba dispuesta por el Banco Central es del 97 por ciento anual.

Otro de los ejes sería la cuestión de las jubilaciones. En el cristinismo insisten en que se debe garantizar que siempre le ganen a la inflación. Además, y como señaló en sus últimas apariciones, la cuestión del endeudamiento y el vínculo con el FMI también podrían formar parte del programa.

Para la vicepresidenta, es crucial revisar el acuerdo con el FMI, en especial teniendo en cuenta los elevados vencimientos que se prevén para 2024, que ascienden a 25 mil millones de dólares.

“Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano. Entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan reresentación parlamentaria. Pero no acerca de si planes sí o planes no, si reforma laboral sí o no. En esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. Acá el tema es qué hacemos con la economía bimonetaria y con los dólares”, enfatizó la vicepresidenta la semana pasada.

Elecciones 2023: a la espera de definiciones de Cristina Kirchner

En ese marco, y con la fecha de cierre de listas el próximo 24 de junio pisando los talones, un sector del peronismo pretende respaldar la conducción de la expresidenta al frente del armado oficialista.

Imagen de la convocatoria de Cristina Kirchner

Así lo explicó uno de los convocantes y organizadores, Andrés “Cuervo” Larroque, que apuntó que la idea del kirchnerimo es “romper la proscripción en las calles”. Por eso, pese a las reiteradas aclaraciones de la vicepresidenta de que no va a ser candidata, ya son varios los sindicalistas detrás del acto que aseguran que el operativo clamor tendrá un nuevo episodio.

Por su parte, Hugo Yasky dijo por AM750 “que multitud va a manifestar una aguda incapacidad para la comprensión de texto”, y respondió con sutileza a la exmandataria, quien en una entrevista con C5N dijo la semana pasada, al ser consultada sobre una posible candidatura, que la población tenía “comprensión de texto”.

Fue la propia vicepresidenta la que dejó en claro que no será candidata en las elecciones, a través de la carta que publicó días atrás, donde volvió a convocar a las organizaciones que forman parte del Frente de Todos a diseñar un programa político de gobierno.

Hugo Yasky: “Si no es Cristina Kirchner, es Wado de Pedro”

La polémica convocatoria de Alberto Fernández

Lejos del operativo clamor, el presidente Alberto Fernández insiste con su idea de que haya PASO y aseguró que para conquistar un triunfo electoral es necesario “ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito”.

Además, su convocatoria estuvo marcada de una particular polémica. “Convoco a todas y todos a homenajearlo (a Néstor) en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida”, invitó el jefe de Estado.

El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos.



Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina.#NéstorNosUne pic.twitter.com/2WouFGPzwg — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2023

La respuesta de muchos funcionarios no tardó en llegar, y le recordaron al Presidente que no se trata de la palabra de la “compañera de vida”, sino de la actual vicepresidenta y exmandataria. Pese a convocar, Fernández no estará presente en el encuentro. Por la mañana participará del Tedeum en la Catedral, frente a la plaza, pero no participaría del acto de la tarde.

Torres de sonido y vallado, así son los preparativos por el acto de Cristina

Desde el lunes al mediodía comenzó el despliegue de estructuras y de operarios quienes, desde esta mañana, aceleraron el pulso de los trabajos para montar el imponente escenario ubicado en la Plaza de Mayo, entre la Pirámide de Mayo y el Monumento a Manuel Belgrano, de espaldas a la Casa de Gobierno.



La tribuna desde dónde dirigirá la palabra la Vicepresidenta se eleva cerca de 3 metros del suelo y tiene un frente de más de 15 metros de largo, coronada por dos pantallas gigantes a cada uno de los lados.



En derredor del escenario ya se colocaron las vallas de seguridad, formando un anillo de 30 metros de diámetro, dónde sólo accederán los organizadores y los invitados especiales. En el otro extremo de la Plaza, también se montaron tres pantallas y torres de sonido que apuntan, cada una a la Avenida de Mayo, a la Diagonal Julio A. Roca y a la Diagonal Roque Sáenz Peña.

“Wado” de Pedro, generación diezmada y expectativa

En paralelo, a días del acto del 25 de mayo que encabezará Cristina Kirchner, intendentes se reunieron con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en una foto que muchos leyeron como un fuerte respaldo al funcionario.

Allí, según explicó por AM750 el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, presente en el encuentro, terminaron de analizar el acto sobre el que hay una enorme expectativa.

Es que parecería que Wado tomó el bastón de mariscal, aquel viejo imperativo de Cristina, y aceleró su campaña nacional luego de las últimas declaraciones de la vicepresidenta, donde también pidió que “los hijos de la generación diezmada tomen la posta”.