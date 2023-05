Usurpación: Dolores Etchevehere llegó con una queja a la Sala Penal

Dolores Etchevehere sigue batallando en la Justicia contra la decisión de la Justicia de sentarla en el banquillo de los acusados y ahora llegó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un recurso de queja. La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Luis Félix Etchevehere, quien murió en 2009.

En la imputación, el Ministerio Público Fiscal sostiene que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores Etchevehere y Facundo Taboada ingresaron a la estancia exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisan que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.

Los sucesivos planteos de Dolores Etchevehere han retrasado el inicio del juicio oral en su contra. La mujer fue denunciada por su propia madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, en calidad de titular de la firma Las Margaritas SA, propietaria de la estancia Casa Nueva. Fue después de la incursión , el 15 de octubre de 2020, a ese campo. Dolores Etchevehere está imputada, junto al abogado Facundoo Taboada, del delito de usurpación.

En la audiencia del 28 de junio de 2022 ante el entonces juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, cuando se discutió el pedido de elevación, la Fiscalía peticionó que Dolores sea juzgada por los delitos de usurpación y desobediencia judicial. Entonces, adelantó que en el debate oral y público peticionará una condena de un año de prisión condicional para ella; y también para el abogado Facundo Taboada, quien sólo fue acusado de usurpación. Esa audiencia tardó un año en realizarse: el pedido de remisión a juicio había sido presentado el 4 de junio de 2021.

Recién 25 de julio, el juez Carballo elevó a juicio el expediente en el que está imputada Dolores Etchevehere por la ocupación del campo Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, propiedad de Las Margaritas SA, hecho ocurrido en octubre de 2020. La decisión fue enviarla a juicio por usurpación pero fue sobreseída por el delito de desobediencia judicial aplicando perspectiva de género: el juez concluyó que la Fiscalía no trató del mismo modo a los hermanos Etchevehere (Luis Miguel, Juan y Sebastián), quienes desoyeron la orden de restricción -no acercamiento al establecimiento- que había dictado el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores.

La resolución fue apelada por los abogados defensores, Patricio Cozzi, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, quienes advirtieron que el magistrado de La Paz incurrió en una contradicción evidente con una decisión de octubre de 2021: entonces el juez les rechazó la recusación planteada contra los fiscales Oscar Sobko por falta de perspectiva de género en la investigación.

Así, plantearon temor fundado de pérdida de imparcialidad y lo formularon ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno. También cuestionaron el no tratamiento al pedido de nulidad del hecho imputado y el rechazo al sobreseimiento. Denunciaron así un “serio menoscabo a dos garantías constitucionales: el derecho de ser juzgado por un juez imparcial y el derecho al doble conforme (una decisión revisada en dos instancias)”.

El planteo de los defensores de Dolores Etchevehere fue evaluado por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, que el 25 de agosto último lo rechazó.

Después, la Cámara de Casación Penal declaró «inadmisible» el recurso que planteo la defensa. Los defensores insistieron con una impugnación extraordinaria, que también tuvo revés en la Casación, y por eso llegaron con un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ, que todavía no se ha resuelto.

La defensa de Dolores Etchevehere pide «la nulidad del hecho imputado», y reprocha la falta de precisiones en la imputación: el planteo de la defensa sostiene que «no surge quién fue el que supuestamente `amenazó` a Ramona. No surge quién le pidió las llaves. No surge quién entró a su casa. No surge cómo entró a su casa. No surge quién tomó las llaves. No surge quien abrió la ventana (sin violentar). Se utilizan palabras como «intimidándolos» sin precisar y describir el contenido de dicha intimidación. Es imposible dilucidar si existe un dominio común del hecho o no».

Luego, plantea dudas sobre una aseveración fiscal: que Dolores Etchevehere no tiene derechos hereditarios sobre la estancia Casa Nueva. «El fiscal determinó que Dolores carecía de derechos hereditarios sobre dicho bien cuando, en el juzgado donde se tramita el sucesorio de `Etchevehere, Luis Félix s/sucesión Ab-Intestato` (expte. 15407), se han dispuesto medidas cautelares reconociendo -verosimilitud del derecho- titularidad de Dolores sobre las acciones de Las Margaritas SA. Estas han sido ratificadas por la Cámara de Apelaciones. Pero, en fin, el fiscal ya determinó, lo que en el sucesorio se está discutiendo y esto es: que Dolores carece de Derechos Hereditarios sobre dicho bien. Inentendible. Hay que avisar en el juzgado civil que lo que ellos no pudieron resolver en 20 años, ya lo resolvió el fiscal postulando, directamente, que Dolores carece de derechos hereditarios», dice el escrito.

Luego, suma: «También, solicitamos se nos muestre los elementos de la acusación para arribar a la conclusión de que Dolores llevó engañados a sus acompañantes haciéndoles creer que tenía derechos sobre ese bien, análisis de fondo que realiza la acusación para llegar a ese

supuesto error de prohibición. Solicitamos que nos muestren qué elementos sostienen dicha

conclusión ya que ninguno consta en la IPP, no pudiendo quedar esto en la íntima convicción del fiscal sobre los elementos en que se apoya, sino que tiene que expresar los elementos en los que sustenta dichas afirmaciones y sus fundamentos. Claramente se refleja el prejuicio y estereotipo en la acusación, identificando -de entrada- a Dolores como mentirosa».

