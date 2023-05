Turismo Nacional: Mariano Werner se quedó la pole de la Clase 3

Este sábado se desarrolló la clasificación por la cuarta fecha del Turismo Nacional y fue Mariano Werner quien se quedó con la pole. El paranaense tuvo el mejor registro de la clasificación con un tiempo de 1 minuto, 49 segundos y 820 milésimas. Todo esto sucedió en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, donde se disputa la fecha.

Werner quedó por delante de José Urcera y Ever Franetovich por una diferencia muy corta. Urcera quedó a 30 milésimas del ganador de la clasificación; mientras que Franetovich acabó a 47 milésimas del vencedor. De esta manera serán ellos tres los que lideren las series clasificatorias del domingo.

El paranaense no había tenido buenos entrenamientos y su expectativa no era la mejor, pero finalmente tuvo sorpresa. En declaraciones a Campeones Radio por Radio Continental sostuvo: “Ni yo me lo esperaba. A veces uno especula, pero en esta oportunidad no estábamos bien. Hemos trabajado fuerte, todos los cambios fueron para mejor, sobre todo a la hora de doblar la pista tuvo algo que ver y salió una gran vuelta”.

Esta es la segunda pole position de la temporada para el paranaense que buscará la victoria en su serie a partir de las 9.45. Luego se desarrollarán las dos baterías restantes a partir de las 10.10 y 10.35. La final, en tanto, se disputará a partir de las 13.35 y vencerá el mejor al cabo de 18 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.

El crespense Joel Gassmann no tuvo una buena clasificación y acabó alejado de las principales posiciones. Con el vigésimo lugar que obtuvo a 1 segundo y 90 milésimas del ganador tendrá que partir desde el séptimo lugar en la segunda de las series.

Clasificación – Clase 3 – Turismo Nacional – Fecha 4 (en Concordia)

1°) Mariano Werner (Toyota): 1’49”820/1000.

2°) José Urcera (Ford): a 30/1000.

3°) Ever Franetovich (Ford): a 47/1000.

4°) Gastón Iansa (Ford): a 141/1000.

5°) Leandro Carducci (Ford): a 172/1000.

20°) Joel Gassmann (Toyota): a 1”90/1000.

