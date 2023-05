Colecta para Independiente: Santi Maratea contó que se quedaría con el 5% de lo recaudado y Diego Brancatelli lo cruzó

En su cuenta de Twitter, el periodista apuntó contra el influencer y su acción para saldar las deudas del Rojo, después de que se dio a conocer que Maratea se quedaría con $400.000.000

Luego de que comenzó la colecta de Santi Maratea para cubrir las deudas de Independiente y que se conoció que él se quedaría con un 5 por ciento de lo recaudado, se desató la polémica. En ese contexto, Diego Brancatelli se manifestó en su cuenta de Twitter, cruzó al influencer y calificó la situación como un “escándalo”. Hasta el momento, el joven no respondió.

Durante los últimos días, el nombre de Maratea volvió a ser tendencia en las redes sociales. El influencer, que ya durante los últimos años había expandido su popularidad por una serie de colectas solidarias que realizó, se involucró en una meta muy ambiciosa: juntar el dinero para cubrir las deudas de Independiente.

Luego de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia del club, el Rojo entró en una crisis institucional profunda que llenó el ambiente de incertidumbre. Más allá de la discusión sobre quién asumiría interinamente y cuándo se realizarán las elecciones, Independiente debe afrontar una serie de deudas por montos elevados que complican el funcionamiento diario y amenazan con afectar aún más la realidad deportiva del equipo de fútbol.

Mientras el número recaudado continúa en ascenso y en las últimas horas ya superó los $570.000.000, surgió una información que generó polémica. Hace algunos días, circularon algunas versiones que indicaban que Maratea se quedaría con el 5 por ciento de lo recaudado. El influencer fue consultado por esto y admitió esta situación en una historia de Instagram. Allí, expresó que se trata de una obligación legal en su rol de fiduciario y que no tenía esta información cuando propuso la iniciativa de juntar el dinero.

El tuit de Diego Brancatelli contra Santi Maratea

En caso de llegar a la cifra final que se necesitaría para cubrir todas las deudas de Independiente, el influencer se quedaría con $400.000.000. Esto dio lugar a críticas y cuestionamientos en las redes sociales y uno de los que lapidó a Santi fue Diego Brancatelli, con quien ya tuvo varios cruces.

En su cuenta de Twitter, el periodista cargó duramente contra el influencer. “Que escándalo lo de Manotea”, comenzó Brancatelli, con una referencia al juego de palabras que se suele hacer con el apellido de Santiago. Luego, predijo que el desenlace de la colecta no será bueno, aunque no especificó para quién: “Esto termina mal”. Hasta el momento, Maratea no respondió a esta crítica en ninguna de sus redes.

De cuánto es la deuda total de Independiente

Los cálculos indican que la deuda total del club de Avellaneda es de aproximadamente 20.000.000 dólares, número total a recaudar por la colecta que inició Maratea. Antes de eso, el primer objetivo es llegar a pagarle al América de México, a quien Independiente le debe 5.700.000 dólares por el pase de Cecilio Domínguez, situación por la cual el Rojo está inhibido e imposibilitado de incorporar jugadores hasta que salde esa deuda.

La segunda más importante es por Gonzalo Verón, reclamo en el que la Justicia dictaminó recientemente el pago de 4.800.000 dólares. En la lista, también aparecen importantes cifras por pases y reclamos de exjugadores de la institución como Fernando Gaibor, Iván Marcone, Gastón Silva y Cristian Chávez, entre varios otros.

