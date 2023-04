Larreta en Paraná: “Vamos a terminar con el flagelo de la inflación”

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio visitó la capital entrerriana y sostuvo que “no vamos a seguir gastando de más todos los años con déficit”.

Se produjo este sábado la visita a Paraná de Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial para las elecciones 2023 por Juntos por el Cambio. En ese sentido, anunció que, en caso de ganar los comicios, va a “terminar con el flagelo de la inflación”. Además, sostuvo en Elonce que espera que planea bajar el déficit y no emitirá más billetes.

Como receta para mejorar la calidad de vida de los vecinos, el actual Jefe de Gobierno porteño anunció su plan: “La primera es la inflación. La gente que nos está escuchando va a ir al supermercado esta tarde y los clientes van con dos carritos, después uno, después dos bolsitas, después dos productos. Vuelven a su casa y a los hijos le dan alimentos de menor calidad. Imagínate la angustia que eso significa a los que nos miran, que mañana no van a poder pagar el alquiler, que es fin de mes. Esa es la Argentina de hoy, eso es lo que está pasando a las familias argentinas”.

En ese sentido, reflejó que tienen planificado un plan económico: “Vamos a terminar con el flagelo de la inflación. No hay una solución, no hay nada que yo te pueda decir en 30 segundos para explicar cómo bajar la inflación, porque es un tema complejo. Pero sí empezaríamos porque no vamos a seguir gastando de más todos los años con déficit”. Además, afirmó: “Vamos a equilibrar los números, vamos a dejar de emitir, vamos a agarrar la maquinita que emite billetes a la basura”.

Otra promesa de campaña que realizó el funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que van “a exportar más, el aumento que tenemos con los dólares, el aumento del tipo de cambio que genera inflación se corta con más dólares, ¿cómo se generan más dólares? Cuando exportemos más, vamos a exportar más productos entrerrianos al mundo entero. Productos de minerales, el litio por ejemplo en el norte, gas y petróleo de Vaca Muerta. Tenemos una enorme oportunidad en la Argentina ir a Entre Ríos porque son unos motores de la recuperación de nuestro país.”.

“Cambio del calendario electoral no modifica cuáles deben ser las prioridades”Por otro lado, Larreta comentó cuál fue la idea de la reunión con dirigentes del PRO, donde se habló del futuro del país: “Estuvimos tres horas discutiendo todas estas preocupaciones de la situación de la Argentina, el drama de la inflación, cómo lo vemos, un gobierno que no tiene rumbo, un gobierno que pone parche tras parche tras parche, aparece el dólar soja, dólar soja 1, 2, 3, el dólar Qatar, parche tras parche. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fracasó, lo cual se expresa en el drama económico y social que vive la provincia.

Por último, se refirió al potencial que tiene Entre Ríos para la economía nacional: “Creo en una Argentina realmente federal, para eso hay que conocerla. No me sirve que me manden un informe en mi oficina en Buenos Aires. Vengo, pregunto, la mayoría del día acá la paso escuchando. No vengo a discutir ni a hablar demasiado, sino a escuchar a la gente, a escuchar las angustias. Es una provincia que tiene infinitas oportunidades. En un mundo que necesita alimentos, imaginate cómo podría estar Entre Ríos. Produciendo mucho más, exportando mucho más. Necesitas productos avícolas, principal productor en la Argentina, productos del campo en todas sus formas, también, o sea, una provincia que puede dar mucho más, una provincia que podría tener mucho más turismo”.

También remarcó la belleza del paisaje entrerriano, aunque lamentó que no pueda haber posibilidad de turismo: “No hay vuelos, no hay vuelos internos, no hay vuelos internacionales, con lo cual el turismo está acotado por eso”.

Por otra parte, Rogelio Frigerio indicó que confía en que los entrerrianos los elijan en las próximas elecciones: “Creemos sinceramente que si los entrerrianos deciden un cambio después de larguísimos 20 años de estar gobernados por el mismo signo político, no importa la fecha, no importa el sistema electoral, ese cambio se va a dar aún a pesar de los que pelean para no perder los privilegios de tanto tiempo. Nosotros estamos preocupados por los problemas de la gente”.

Además, habló de que “va a haber un cambio profundo en la Argentina. Y va a haber un cambio. Vamos a cambiar la Argentina en forma duradera. Es muy importante terminar con los vaivenes, un péndulo que va y viene y que allá está aún peor. Ese es el desafío”.

