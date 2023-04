GESTION BORDET: Compraron tantos autos y camionetas que ahora no saben dónde ponerlos

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

El gobierno de Bordet sale a alquilar galpones y playas de estacionamiento para los vehículos oficiales

La ostentación de todos los estamentos del gobierno, de todos los organismos y funcionarios, hace sangrar los ojos de la gente, que está cada vez más sumida en la pobreza.

Pero como dice el refrán: para muestra basta un botón.

No importó si hubo pandemia, no importa si hay recesión económica, no importa si un empleado estatal está por debajo de la línea de la pobreza, siempre hay dinero para darse un gustito por parte de los funcionarios y gobernantes, que pareciera ser que enlo único que piensan es en el bienestar propio. La comodidad no se negocia.

Hay más autos que funcionarios. En un solo organismo estatal ya no saben donde poner tantos autos. Es el caso del consejo General de Educación que ahora tiene que alquilar un inmueble, que pagamos todos los entrerrianos con nuestros aportes, para poder estacionar y guardar la cantidad de vehículos que ha adquirido.

Seguramente, si es bien pensado, especularía que es para que estaciones sus vehículos particulares los funcionarios, pero… ¿ por qué tendríamos que pagarle hasta el estacionamiento?. Pero el pedido de cotización es para estacionar hasta 20 vehículos, con la capacidad para guardar minibus, las camionetas de alta gama que adquirió el Consejo de Educación.

Seguramente se pregunta ¿para qué tantos autos y camionetas para los funcionarios? Tampoco tenemos la respuesta. Solo econtramos los comentarios de los entrerrianos que siguen pensando que sería prioridad la inversión en 0km más que en educación y salud.

La historia se repite…

