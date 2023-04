DETENIDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El automovilista grabó la secuencia con su celular y advirtió que denunciará al agente; la Provincia aclaró sobre la validez del carnet virtual

Un automovilista fue insultado al pasar por un control de la Policía Caminera a la altura de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. Cuando los agentes allí apostados le pidieron la licencia de conducir, el hombre presentó la versión digital. Sin embargo, le explicaron que la misma no tenía validez y uno de ellos pidió multarlo “por pelotudo”.

De acuerdo con el sitio local El Doce, el conductor, identificado como Mariano, se dirigía al médico cuando el personal a cargo del control lo detuvo. A continuación, y a pesar de haberles mostrado el registro en formato virtual, estos le indicaron que solo es válido el documento físico, lo que desató una acalorada discusión entre las partes.

En ese contexto, uno de los efectivos se comunicó por teléfono con otro oficial con el objetivo de dirimir la disputa. La conversación fue grabada por el conductor del vehículo, quien registró la insólita respuesta del agente consultado.

“Acá hay un hombre que se puso nervioso, empezó a decir que somos unos burros y que la licencia digital sí vale”, le comentó el agente apostado en el control a su compañero, quien le contestó: “No, no vale. Que lo busque”. Más tarde, agregó: “Que averigüe en el Tribunal de Faltas si tiene alguna duda. Hacele multa ahora, por pelotudo”.

La respuesta del efectivo desató la ira del automovilista, que exigió la identificación de la persona que lo había insultado y advirtió que lo denunciará ante la autoridad correspondiente. “¿Cómo que haceme la multa por pelotudo? ¿Cómo es eso, hermano? Te estoy grabando. Decime quién fue el que te dijo eso”, demandó de inmediato el hombre y agregó: “Vos me tenés que aceptar la credencial digital. Haceme la multa, hacé lo que vos quieras, pero yo voy a ir al tribunal de conducta policial y te voy a hacer a vos la denuncia y al que dijo hacele la multa por pelotudo”.

Tras el incidente, Mariano dialogó con el noticiero local Telenoche y confirmó que no se tomaron acciones en su contra. “Al final no me pusieron la multa ni me pasó a buscar nadie. Se dieron cuenta de que estaban en falta”, sostuvo e insistió en que recientemente, al pasar por otras provincias argentinas, exhibió el carnet digital y no tuvo problemas.

Ante la repercusión que tuvo el video, la Dirección de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad emitió un comunicado informando que se inició una investigación para determinar si el accionar del agente constituye una falta administrativa.

“La Policía de la Provincia de Córdoba informa que en referencia a un video viralizado en las últimas horas, donde efectivos de Policía Caminera realizaron un control preventivo en un puesto caminero de Villa Carlos Paz a un usuario de la vía, la Jefatura de Policía ha ordenado la medida disciplinaria que corresponda a los efectivos involucrados”, afirma el texto.

Respecto de la eventual sanción, agrega: “La misma será instruida por la Dirección General de Control de Conducta Policial y, paralelamente, ha tomado intervención el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que ha iniciado la investigación pertinente”.

La validez el carnet digital

En declaraciones al citado programa, el director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, informó que “la licencia digital no es suficiente” y no reemplaza al formato físico, por lo que la Policía Caminera se encuentra autorizada a requerirlo.

En la misma línea se expresaron voceros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) consultados esta mañana por LA NACION, que afirmaron que el registro digital tiene carácter de “complementario”, por lo que es necesario contar con el físico de ser requerido por una autoridad a nivel nacional.

Desde la cartera recordaron que la licencia virtual fue implementada a través de la disposición 39/2019 -emitida durante la gestión previa-, que contempla entre sus considerandos “la creación de un formato digital de licencia nacional de conducir complementario al documento físico, que sea dinámico y que permita a la Autoridad de Fiscalización consultar de manera inmediata el estado de la autorización para conducir oportunamente otorgada”, y resuelve: “Apruébase la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, la cual será complementaria a la licencia física y cuyo diseño la replicará”.

Así las cosas, los voceros indicaron que si bien eventualmente en un control puede alcanzar con presentar la versión digital, si la física es requerida es obligación exhibirla.