Yerbateros de Misiones insistirán ante Nación ser incluidos en el dólar agro

La fábrica de pasta de celulosa UPM Paso de los Toros, en el corazón del Uruguay y la inversión más grande en la historia del país, empezará a producir en estas horas. Eso le dará empuje a la economía oriental, que se enfrió al punto de entrar en recesión técnica en la segunda mitad del año pasado.

La obra de construcción de la planta, ubicada en las cercanías de Pueblo Centenario, en el central departamento (provincia) de Durazno y de la ciudad de Paso de los Toros, se inició en 2021 y terminó en diciembre pasado.

Luego entró en una fase de testeos. El viernes, el Ministerio de Ambiente firmó la autorización para el comienzo de la operación y el de Economía le dio el aval para que empiece a funcionar como zona franca exonerada de impuestos nacionales .

La finlandesa UPM ya posee una planta en el litoraleño departamento de Río Negro, adquirida en 2009 a la compañía Botnia, del mismo origen. Preocupados por su posible impacto ambiental, la construcción de esa fábrica fue férreamente resistida por los pobladores de la vecina provincia de Entre Ríos mediante el corte del puente sobre el Río Uruguay, con el apoyo de los gobiernos kirchneristas, y motivó un conflicto bilateral que llegó a los tribunales del Mercosur y a la Corte Internacional de La Haya, pero no consiguió detener la obra.

Incluyendo una terminal portuaria, un vivero y otras infraestructuras vinculadas, el proyecto de UPM Paso de los Toros -popularmente conocido como UPM 2- requirió una inversión de US$ 3.470 millones.

En paralelo, para traer desde Pueblo Centenario al puerto de Montevideo los 2,1 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa que producirá, se está construyendo una línea de tren -el Ferrocarril Central-, otra mega obra que ya tiene más de 90% de avance . Mientras no esté pronta, la mercadería será transportada por carretera, con un flujo que rondará los 300 camiones diarios.

Las exportaciones de celulosa crecerían 50% y totalizarían US$ 2.606 millones, por encima de la carne vacuna (US$ 2.352 millones) y la soja (US$ 1.172 millones).

En el negocio de la celulosa en Uruguay está, además de UPM, Montes del Plata, una fábrica de capitales sueco-finlandeses (Stora Enso) y chilenos (Arauco) ubicada en el departamento de Colonia activa desde 2014. En conjunto, las tres plantas consumirán 17 millones de toneladas de madera al año y producirán 4,7 millones de toneladas de pasta de celulosa.

El encendido de UPM 2 estaba previsto para el primer trimestre, pero se demoró algunas semanas.

En su sitio web, UPM comunicó este viernes que su planta en Paso de los Toros "inicia su proceso de puesta en marcha, que comenzará a desarrollarse en las próximas horas, luego de que la compañía recibiera todos los permisos necesarios".

A partir de eso, se intensificarán "los trabajos en todas las áreas y se van encendiendo todos los equipos hasta lograr su funcionamiento estable". Tras el ajuste de todas las fases del proceso, agregó, se irá incrementando gradualmente la producción hasta alcanzar los niveles esperados tanto en volumen como en calidad de la pulpa.

La nueva planta ocupará de manera directa a 7.000 trabajadores, entre personal propio de UPM y de sus contratistas a lo largo de toda la cadena de valor.

El inicio de la producción de UPM Paso de los Toros ocurre en un momento oportuno para la economía oriental. El PIB de Uruguay se contrajo dos trimestres seguidos en la segunda mitad de 2022 -pese a lo cual, en el promedio del año, se expandió 4,9%- afectado por la sequía, que se extendió el resto del verano.

Para el 2023, las autoridades económicas uruguayas proyectan que el PIB crecerá en torno al 2% en promedio, ayudado en parte por la puesta en operación de UPM 2.