CONCORDIA:Cuestionan el accionar de funcionarios de la Guardia Urbana municipal

Los cuestionamientos surgieron a raíz de un enfrentamiento ocurrido durante la noche de box de este viernes, frente al Gimnasio Municipal.

Durante la noche de este viernes, en las afueras del Gimnasio Municipal de nuestra

ciudad y momentos en los que se desarrollaba la jornada boxística profesional, se originó

una serie de disturbios que involucró a trabajadores de puestos de comida rápida y a

funcionarios de la Guardia Urbana local.

El violento episodio no pasó desapercibido por propios y extraños que grabaron la

secuencia y la compartieron conun medio local. En ese marco, y pidiendo reserva de su

identidad, expresaron su descontento con el accionar de algunos funcionarios

pertenecientes a la Guardia Urbana. “Estos señores se creen policías con su uniforme y

agreden a las personas. Ellos tendrían que haber llamado a la verdadera Policía, no

tienen derecho a aprehender ni reducir a nadie. Me da vergüenza ajena, dejan mucho que

desear”.

En el video, que también tuvo una amplia repercusión en redes sociales, cuatro

funcionarios intentaban reducir a dos trabajadores de comida rápida que se encontraban

fuera de sí. Según relataron testigos a este medio, los vendedores habían sido tratados

“con una actitud hostil”, lo que llevó a que los ánimos se salieran de control. Siempre de

acuerdo a lo aportado por los testigos, “los choripaneros se pusieron así porque estaban

defendiendo el único medio que tienen para ganarse el pan de todos los días, por sus

hijos, por su familia”.

Por otra parte, testigos y allegados a los trabajadores adelantaron a este medio que

“estamos evaluando junto al abogado llevar el caso ante la Justicia” debido a que “no es

la primera vez que actúan con esta impunidad” y que “estamos cansados de atropellos”.

“Somos varios vecinos y ciudadanos que unimos las quejas contra estos señores, si así

se les puede llamar, de la Guardia Urbana; viene desde hace rato”.

Legislación

Por último, vale recordar que el Boletín Oficial N° 2846 fue publicado el 14 de

septiembre de 2018. En él se dio a conocer la Ordenanza sancionada por el Honorable

Concejo Deliberante de Concordia que regula la cuestionada unidad de prevención.

Puntualmente, en su artículo 5, la ordenanza en cuestión plantea las funciones

específicas de dicha unidad de prevención, las cuales se enumeran a continuación:

Vigilar y proteger los espacios públicos y turísticos, atendiendo a las características

particulares de cada zona, a fin de prevenir y/o evitar posibles conflictos. Ante la comisión de un hecho ilícito, dar inmediato aviso a las autoridades

competentes y/o requerir el auxilio de la fuerza pública. Ante la visualización del incumplimiento de una normativa municipal se intentará

hacer cesarla conducta impropia y se dará aviso inmediato al área de control

correspondiente. Proteger los bienes y espacios de dominio público municipal como así también los

privados que ostenten utilidad pública. Prevenir y asistir a la comunidad en caso de emergencia, desastres o catástrofes en

cualquiera de sus formas.

Fuente : El Sol