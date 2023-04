La expareja de Cacho Garay rompió el silencio: “Me siento sucia, siento que no tengo futuro”

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

Verónica Macías juntó fuerzas y salió a contar la otra parte de está película de terror. Tiene miedo de lo que le pueda llegar a pasar, pero ya no la detiene nadie: “Fueron 13 años de una tortura absoluta”

El humorista Cacho Garay fue denunciado por Verónica Macías, su expareja, por violencia de género. Esto llevó a que hagan un allanamiento en su propiedad, que se llevaran armas de fuego, y que quedara detenido. Ya recuperó la libertad, habló de una campaña por parte de ella en su contra.

Sin embargo, durante la tarde de este viernes 14, Macías decidió romper el silencio y contar su vivido a lo largo de estos años a su lado de un calvario absoluto. Hablar para que otras mujeres puedan también dar el paso. Lejos de acreditar todo lo que digo él, que a su lado “vivía como una reina”, remarcó: “Fueron 13 años de una tortura absoluta”, contó en Intrusos.

“Estoy recién cayendo en mi realidad, en lo que me pasa, cuando llegué a ese refugio en el que me asistieron psicólogas, asistente social, nutricionistas, me hicieron pericias, fui al médico forense, todo se puede probar. Soy una persona abusada sexualmente”, agregó en la charla.

Luego, agregó: “Quiero que se tome con respeto porque yo recién caigo gracias los profesionales que me atendieron. Yo había naturalizado un montón de cosas. Cuando yo trataba de escaparme él me decía que me iba a matar, me decía que conocía un montón de personas, que nadie me iba a creer. Descalificaciones, todas”.

“Yo trabajé siempre al lado de él porque nunca me dejó crecer”, dijo y agregó: “Todos los abusos que sufrí por él…me obligaba a tener relaciones con otras personas, con mujeres. Mujeres que lo apañan a él, una se llama Sandra, otra Norma. Ellas lo apañan, porque son personas que viven de él y por recibir plata, porque las mantiene, se quedan calladas”.

Luego, ya con la vos quebrada, Verónica soltó: “Me siento sucia, siento que no tengo futuro. Mucha gente me hizo ver esto, él atentó y abusó de mí de todas las maneras posibles durante 13 años. Nunca tuve una tarjeta de crédito, no sé lo que es salir a tomar el té con una amiga o quedarme hasta las 8 de la noche porque me empezaba amenazar”.

“Estaba privada de la libertad. Yo tengo una llave, pero él tiene otra con la que cierra la puerta de arriba para no dejarme salir…”, comentó. Enseguida Florencia de la V quiso saber cuándo se dio cuenta de todo eso en estos 13 años. “por amigas, amigas con las que nunca compartí cumpleaños porque jamás de dejo. Todas mis amigas son locas para él. Yo tome fuerza recién ahora porque mi vida corrió vida en ese hotel, por eso junté fuerzas. No es fácil, el tiene amigos policías, amigos jueces…con los que come asados. Se emborracha y yo me hago la dormida, fue una tortura”.

