Persecución política en la Municipalidad de Concordia: Comunicado de Prensa de la Agrupación Peronista de Empleados Municipales

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

Como empleados municipales de muchos años de Planta denunciamos la grave situación que estamos viviendo en la Municipalidad de Concordia, algo que nunca vivimos en una finalización de gestión.

A 8 meses de finalizar su mandato, el Sr. Presidente Municipal pide internas en el peronismo y al mismo tiempo le pide la renuncia a los funcionarios que quieren participar de la interna y no quieren apoyar a su candidato a Intendente.

Esto genera miedo e incertidumbre entre muchos compañeros y Directores de carrera, que ven que se dice una cosa y hace otra, no hay reglas claras y ven peligrar sus ingresos, afectando a sus familias.

Las presiones y persecuciones que recibimos todos los días para que no apoyemos a determinado candidato o que no podamos mostrarnos con un candidato, no es una actitud propia de peronistas.

Como tampoco es de peronistas obligar a todos los Directores a asistir al acto partidario de este sábado en Villa Zorraquín. A los compañeros Directores de carrera, hoy nos vemos obligados a recomendarles que asistan al acto para no perder su fuente laboral.

Es función del Sr. Presidente Municipal garantizar el buen funcionamiento de la Municipalidad pensando en los vecinos y los contribuyentes, y no en disputas partidarias.

Le solicitamos que tome cartas en el asunto, que frene las persecuciones políticas, que asegure las fuentes laborales y que regularice el pago a monotributistas que están atrasados en sus sueldos.

AGRUPACIÓN PERONISTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print