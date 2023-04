El dengue golpea las puertas de Concordia: Dos casos positivos en Federación alertan la prevención y el cuidado

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

Se recuerda que no existe vacuna ni medicamentos contra el dengue, por lo que se

recomienda tener en cuenta las medidas preventivas. Cuáles son.

Desde el hospital San José de Federación se informó que hay un nuevo caso positivo de

dengue confirmado.

El caso se detectó en un domicilio ubicado en calle Chessini entre Las Magnolias y Las

Violetas de Federación, por lo que se produjo el bloqueo de nueve manzanas alrededor

de dicho domicilio para una adecuada fumigación y/o desinfección.

Desde el hospital solicitaron a los vecinos de este lugar priorizar las medidas preventivas

como así también a toda la población para evitar picaduras de mosquitos y estar atento

ante la percepción de síntomas febriles, dolores musculares y mal estar general debe

concurrir de inmediato al centro médico más cercano.

En tanto, Concordia se pone en alerta el sistema de defensa para prevenir la segura

irrupción del dengue. Cabe recordar que la secretaría de Salud y la dirección de

Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Concordia, en conjunto con el área de

Epidemiología del hospital Masvernat, llevan adelante la campaña de prevención del

dengue 2023.

¿Cómo se puede prevenir el dengue?

Como no existen vacunas que eviten el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida

más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es

decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como

en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas,

neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser

eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse

el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que

acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y

cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al

resguardo bajo techo (botellas retornables).

Es importante la colaboración activa de los vecinos manteniendo limpios y desmalezados

sus patios y jardines, y descacharrizando todos aquellos elementos que puedan acumular

agua. También se debe cambiar el agua de la mascota diariamente y eliminar objetos en

desuso.

