Los famosos y comunicadores que en algún momento “avalaron” la pedofilia

La suceptibilidad que ha dejado a su paso la detención de Marcelo Corazza y la exposición del caso de Jey Mammon son indiscutibles, según aseveró el medio de comunicación Data24. “Sobre el ganador de Gran Hermano y quien era actual productor de Telefé, este ha expuesto cómo operaban este grupo de perversos que se aprovechaban de niños en situación de calle o extrema vulnerabilidad”, remarcaron en el medio.

“Es como comer carne de ternera”, “es como caviar” y “no me prestaste a ese”, es como se referían a los niños, según los chats que publicó el Juzgado 48 que investiga a Francisco Rolando Angelotti, Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Marcelo Adolfo Corazza por corrupción de menores.

El descargo que subió Jey Mammón a su cuenta de Instagram:

Hace pocas semanas, el caso Corazza quedó sepultado por el del cómico y conductor de televisión Jey Mammon. Si bien, la denuncia data desde el año 2020, el denunciante, Lucas Benvenuto, pidió reabrir la causa y expuso más detalles de su historia.

Lejos de negar la relación y las acusaciones, Data24 afirmó que Mammon brindó un descargo en redes y admitió haber tenido una relación con el joven cuando este era menor de edad, sin embargo, desmintió que haya sido sin su consentimiento (a pesar de que legalmente sí lo sea).

En la vereda opuesta se encuentran sus defensores no legales, amigos y/o compañeros de trabajo, quienes salieron a defender a los señalados. En primer lugar se encuentra Florencia Peña, que huyó de las consultas periodísticas porque (en esta oportunidad) se trata de su amigo.

Al ser consultada sobre el asunto, la actriz que interpreta a Moni Argento, respondió: “Imagínate que soy amiga de Jey, no puedo hablar con él… Hay que esperar un poco”. En cambio, cuando tuvo lugar la denuncia de la actriz juvenil Thelma Fardín, Peña pidió la detención inmediata de Juan Darthes.

“Apartándonos del escenario actual, hay figuras públicas que han minimizado el delito de pedofilia en público y aún siguen al aire. Entre ellos se ubica el conductor del noticiero del canal oficialista C5N, Pablo Duggan“, aseguró Data24.

El ex crítico del kirchnerismo dijo en el programa “Involucrados” que se trasmitía por el canal América que “si el chico no se siente abusado no hay abuso”. En el piso, nadie (más que la periodista Debora Plagger) se indignó.

En aquella oportunidad se debatía sobre el caso de presuntos abusos sexuales en las inferiores de Independiente, causa que fue abierta gracias a la denuncia de Natacha Jaitt.

Retrotrayéndonos un poco más nos encontramos con el conductor radial Ernesto Tenembaum, quien se preguntó sin titubear en medio de la presentación de una noticia: “¿Qué tiene de malo tener pornografía infantil?”.

“Yo lo que digo es que, la pornografía es una fantasía no es que” el que la consume, distribuye y tiene “va a tener relaciones”, dijo antes de ser interrumpido ante sus compañeros radiales de aquel entonces, Tamara Pettinato y Gustavo Grabia, quienes intentaron resguardar la carrera del periodista. “Es espantoso y es una fantasía espantosa, pero no es ningún delito”, agregó.

“Como si el abuso sexual, la distribución de pornografía y corrupción de menores no fuera un asunto lo suficientemente delicado y túrbido, también hay que agregarle estos personajes televisivos mofándose públicamente de la situación y ocupando aún importantes lugares en los medios”, concluyó Data24.

