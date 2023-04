Tornados azotan Arkansas, destruyen techos y arrojan autos

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

Un tornado atravesó Little Rock y las áreas circundantes el viernes, destrozando casas, volcando vehículos y arrojando árboles y escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio. Hubo informes iniciales de que al menos dos docenas de personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

Otro tornado azotó la ciudad de Wynne en la parte este del estado cerca de la frontera con Tennessee, y las autoridades reportaron daños generalizados allí, incluidas casas destruidas y árboles caídos.

Hubo más tornados confirmados en Iowa, granizo dañino cayó en Illinois e incendios de pasto azotados por el viento ardieron en Oklahoma, parte de un sistema de tormentas masivas que amenaza una amplia franja del país que alberga a unos 85 millones de personas en el sur y medio oeste.

El clima destructivo se produjo cuando el presidente Joe Biden recorrió las secuelas de un tornado mortal que azotó Mississippi hace una semana y prometió que el gobierno ayudaría a recuperar el área.

El tornado de Little Rock atravesó primero los vecindarios de la parte occidental de la ciudad y destrozó un pequeño centro comercial que incluía una tienda de comestibles Kroger. Luego cruzó el río Arkansas hacia North Little Rock y las ciudades circundantes, donde se informaron daños generalizados en viviendas, negocios y vehículos.

El Centro Médico de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas en Little Rock estaba operando a un nivel de víctimas masivas y preparándose para hasta 20 pacientes, dijo la portavoz Leslie Taylor. Funcionarios de Baptist Health Medical Center-Little Rock le dijeron a KATV por la tarde que 21 personas se habían registrado allí con lesiones causadas por tornados, incluidas cinco en estado crítico.

El alcalde Frank Scott Jr., quien anunció que estaba solicitando asistencia de la Guardia Nacional, tuiteó por la noche que los funcionarios estaban al tanto de 24 personas que habían sido hospitalizadas en la ciudad, pero que no había fallecidos por el momento.

“El daño a la propiedad es extenso y todavía estamos respondiendo”, dijo.

La residente Niki Scott se refugió en el baño después de que su esposo llamara para decir que un tornado se dirigía hacia ella. Podía escuchar los cristales rompiéndose cuando el tornado pasó rugiendo, y salió después para encontrar que su casa era una de las pocas en su calle que no tenía un árbol caído sobre ella.

“Es como todo el mundo dice. Se puso muy silencioso, luego se volvió muy ruidoso”, dijo Scott después, mientras las motosierras rugían y las sirenas sonaban en el área.

Afuera de un Little Rock Guitar Center, cinco personas fueron capturadas en video apuntando sus teléfonos hacia el cielo arremolinado. “Uh, no, eso es un tornado real, todos ustedes. Viene de esta manera”, dijo en el video Red Padilla, cantante y compositor de la banda Red and the Revelers.

Padilla le dijo a The Associated Press que él y cinco compañeros de banda se refugiaron dentro de la tienda durante unos 15 minutos con más de una docena más mientras pasaba el tornado. Se cortó la luz y usaron las linternas de sus teléfonos para ver.

“Fue muy tenso”, dijo Padilla.

En el Aeropuerto Nacional Clinton, pasajeros y trabajadores se refugiaron temporalmente en baños.

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders declaró el estado de emergencia y dijo que había “daños significativos” en la parte central del estado.

“Rezando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta”, tuiteó. “Los habitantes de Arkansas deben seguir siendo conscientes del clima a medida que las tormentas continúan avanzando”.

También fue golpeada la ciudad de Wynne, a unas 50 millas al oeste de Memphis, Tennessee, que según Sanders vio “daños generalizados” por un tornado.

La concejal de la ciudad, Lisa Powell Carter, le dijo a AP por teléfono que Wynne no tenía electricidad y que las carreteras estaban llenas de escombros.

“Estoy en pánico tratando de llegar a casa, pero no podemos llegar a casa”, dijo. “Wynne está tan destrozado. … Hay casas destruidas, árboles caídos en las calles”.

El jefe de policía Richard Dennis le dijo a WHBQ-TV que la ciudad sufrió una “destrucción total” y que varias personas quedaron atrapadas.

Casi 70,000 clientes en Arkansas se quedaron sin electricidad, según poweroutage.us, que rastrea los apagones.

Unas 32.000 personas se quedaron sin electricidad en la vecina Oklahoma, donde ráfagas de viento de hasta 60 mph alimentaron rápidos incendios de pasto. Se instó a la gente a evacuar las casas en el extremo noreste de la ciudad de Oklahoma, y ​​las tropas cerraron partes de la Interestatal 35 cerca del suburbio de Edmond.

Se informaron más apagones en Kansas, Missouri y Texas.

Se informó que múltiples tornados se movieron a través de partes del este de Iowa, con daños esporádicos en casas, graneros y otros edificios.

Un tornado giró justo al oeste de Iowa City, sede de la Universidad de Iowa, que canceló una fiesta de observación en una arena del campus para el juego Final Four de baloncesto femenino . Un video de KCRG-TV mostró postes eléctricos derribados y techos arrancados de un edificio de apartamentos en el suburbio de Coralville y viviendas dañadas significativamente en la ciudad de Hills.

En Illinois, Ben Wagner, operador jefe de radares de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Woodford, dijo que el granizo rompió las ventanas de automóviles y edificios en el área de Roanoke, al noreste de Peoria.

Los equipos de bomberos luchaban contra varios incendios cerca de El Dorado, Kansas, y se pidió a algunos residentes que evacuaran, incluidos unos 250 niños de primaria que fueron trasladados a una escuela secundaria.

Las tormentas masivas que se avecinaban en al menos 15 estados en el Medio Oeste y el sur de los EE. UU. el viernes hicieron que los meteorólogos instaran a la gente a prepararse para un clima peligroso, incluidos los tornados, diciendo que las condiciones son similares a las de hace una semana que desató un tornado devastador que mató al menos a 21 personas en Misisipí.

El pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional preveía un estallido inusualmente grande de tormentas eléctricas con el potencial de causar granizo, ráfagas de viento dañinas y fuertes tornados que podrían moverse largas distancias sobre el suelo.Ayuda de tornado llega a MississippiLa ayuda llega a raudales a una de las regiones más pobres de los EE. UU. después de que un tornado mortal abriera un camino de destrucción a lo largo de una gran franja de Mississippi. (27 de marzo)

Se espera que tales ” tormentas supercélulas intensas ” se vuelvan más comunes, especialmente en los estados del sur, a medida que aumentan las temperaturas en todo el mundo.

En el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, se puso en marcha un programa de gestión del tráfico que provocó que los aviones que llegaban se retrasaran casi dos horas en promedio, informó WFLD-TV.

El viernes pasado por la noche, un feroz tornado en Mississippi mató al menos a 21 personas , hirió a docenas y arrasó bloques enteros mientras abría un camino de destrucción durante más de una hora. Unas 2.000 casas resultaron dañadas o destruidas, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi.

El número de víctimas fue especialmente elevado en el condado de Sharkey, en el oeste de Mississippi, donde 13 personas murieron en un condado de 3.700 residentes. Vientos de hasta 200 mph (322 kph) azotaron el pueblo agrícola rural de Rolling Fork , reduciendo casas a montones de escombros, volcando autos y derribando la torre de agua del pueblo.

Gensini dijo que la configuración atmosférica del viernes es similar a las condiciones que estuvieron presentes durante la tormenta mortal de Mississippi.

El pronóstico peligroso es el resultado de fuertes vientos del sur que transportan grandes cantidades de humedad desde el norte del Golfo de México, donde interactuarán con el fortalecimiento del sistema de tormentas.

El servicio meteorológico pronostica otra tanda de tormentas intensas el próximo martes en la misma área general que la semana pasada. Al menos los primeros 10 días de abril serán difíciles , dijo el meteorólogo de Accuweather Brandon Buckingham a principios de esta semana.

___

Los periodistas de Associated Press Jill Bleed en Little Rock, Harm Venhuizenin en Madison, Wisconsin, Isabella O’Malley en Filadelfia, Lisa Baumann en Bellingham, Washington y Michael Goldberg en Jackson, Mississippi, contribuyeron a este despacho.

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print