PARANÁ : Todavía no se sabe si irá a juicio el médico denunciado por abusos

El médico dermatólogo paranaense Jorge Luis Daichman consiguió este lunes aplazar nuevamente una resolución judicial que lo siente en el banquillo de los acusados, bajo los cargos de abuso sexual, y de ese modo la remisión a juicio pasó para después de Semana Santa, a petición del acusado, presente en la sala de audiencias ante el juez de Garantías Julián Vergara.

A través de su abogado, Hernán Lell, Daichman persiguió primero el sobreseimiento y para eso apeló al denominado fallo «Cozzi», que pone límites precisos a la Fiscalía para investigar delitos. La pretensión se apoyó en una sentencia que dictó el 6 de diciembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que dispuso el sobreseimiento de Juan Alfonso Blason Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos contratos truchos mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical Ricardo Troncoso. La Sala consideró que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin argumentos, cuestión que no fue advertida ni por el juez de Garantías, el Tribunal de Juicios y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal.

Pero no tuvo cabida el planteo. La Sala Penal del STJ rehusó darle ese beneficio. En su voto, el vocal Miguel Giorgio entendió «que en las instancias previas se ha actuado conforme a la normativa vigente y que la impugnación extraordinaria ha sido correctamente denegada, evidenciándose por parte del quejoso el mero disentimiento con la resolución adoptada -propio de su particular interés- mas sin desarrollar un supuesto habilitante de la vía extraordinaria» Al planteo de Giorgio adhirieron los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak.

De ese modo, el sobreseimiento le fue negado en diferentes instancias a Daichman: primero lo hizo el juez de Garantías Mauricio Mayer; luego la vocal del Tribunal de Juicio Carolina Castagno; más tarde, la Casación, y al final la Sala Penal del STJ.

Pero la remisión a juicio, que el juez de Garantías Julián Vergara firmó en noviembre de 2022 se ha venido aplazando. Este lunes, en un nuevo trámite de resolución de los reproches que planteó la defensa del médico dermatólogo, el magistrado rechazó las objeciones al trabajo de los peritos y confirmó la remisión a juicio.

Pero para evitar esa vía, la defensa pidió este lunes la suspensión de juicio a prueba, pero el juez se lo rechazó porque los delitos que se le imputan, cuatro hechos, tienen condena que superan en la escala penal los 3 años de prisión. En el ínterin, la defensa pidió un cuarto intermedio y planteó ante la Fiscalía -actúa la fiscal Valeria Vilchez- y la querella, que representan Milton Urrutia -por la víctima C.- y Patricio Cozzi -porl avíctima E-, un juicio abreviado, que supone la asunción de la responsabilidad: se declararía culpable. «Suspender el juicio a prueba supone que no hay reconocimiento de responsabilidad en los hechos», analizó el querellante Urrutia. «En cambio, con el juicio abreviado, va a reconocer los hechos y asume su responsabilidad de los abusos», añadió.

De ese modo, la causa caratulada “Daichman Jorge Luis s/Abuso sexual” no se resuelve de momento y su definición pasó para después del feriado de Semana Santa. La fecha precisa será dispuesta por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.

La última audiencia, el 2 de marzo, había pasado a un cuarto intermedio para este lunes 27, cuando se dispuso un nuevo cuarto intermedio para después de Semana Santa.

No obstante, durante el trámite que se cumplió este lunes en Tribunales el juez Vergara dispuso “no hacer lugar a la solicitud de nueva pericia de evaluación psiquiátrica del imputado” Daichman, que estuvo presente en la audiencia. Tampoco hizo lugar a la solicitud de nulidad por la “falta de impulso procesal” en la causa en la que la víctima C es denunciante, pedido por la defensa.

De igual modo no hizo lugar al pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa en relación a los hechos imputados. Tampoco, al pedido respecto a la separación de las causas. Después de hacer reserva del caso federal –esto es que vencida la etapa judicial en la Provincia, irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de resultado adverso-, el defensor Lell planteó una salida posible al caso: la suspensión de juicio a prueba, e hizo un ofrecimiento de reparación económica y normas de conducta.

Pero la fiscal Vilchez se opuso por cuanto, dijo, “no se verifican los presupuestos que habilitan el instituto” de suspensión de juicio a prueba o probation. Compartieron ese criterio los querellantes Cozzi y Urrutia. Así, pues, el juez Vergara resolvió no hacer lugar a la probation. Luego de un cuarto intermedio, el defensor de Daichman y pidió un cuarto intermedio “para la semana siguiente a Semana Santa”, petición acordada con Fiscalía y con la querella y aceptada por el juez.

En realidad, la audiencia de este lunes en la que se esperaba la decisión del juez de remitir la causa a juicio, ocurrió primero un rechazo a los planteos de la defensa, y una nueva petición de Daichman: la suspensión del juicio a prueba, mediante el ofrecimiento de un resarcimiento económico a las víctimas denunciantes. A la víctima C. le ofreció un resarcimiento de $100 mil; y a la víctima E., $300 mil. El ofrecimiento fue rechazado.

Después de ese rechazo, sobrevino la solicitud de alcanzar un juicio abreviado, pero el propio Daichman pidió al juez que la resolución respecto de esa cuestión sea después de Semana Santa. De ese modo, conocer cuál será el desenlace de este caso -juicio oral o juicio abreviado- ocurrirá después del feriado de la celebración religiosa.

El galeno fue denunciado por abuso sexual simple a mediados de mayo de 2020 por C, una joven de 20 años que había asistido a una atención en el consultorio ubicado en calle Corrientes al 500. Días después se sumaron otras cinco denunciantes, una de las cuales también lo acusa de abuso sexual con acceso carnal.

La joven dio a conocer el caso a través de su cuenta de Twitter.

“El día de ayer (por el martes) pasé una situación de acoso en su consultorio”, escribió Candela en Twitter y posteó una imagen con el rostro del denunciado. Inmediatamente, la publicación se viralizó y muchas mujeres contaron que también sufrieron situaciones de acoso y tocamientos por parte de Daichman.

“Yo también pasé por una situación de acoso por culpa de este degenerado. En ese momento no me animé a actuar, pero hoy veo las cosas muy diferentes. Te acompaño”, le escribió a Candela otra joven.

A ese testimonio se sumó el de otra chica: “A mí me atendió cuando yo tenía 16 años. Me había quemado por estar muy expuesta al sol. Cuando me hablaba me acariciaba la pierna. Me hizo mostrarles las tetas y también me corrió la bombacha para ver (para ver qué?) claramente no tenía quemadas esas partes porque la bikini las tapa”.

Otra, contó: “A mí me atendió hace uno o dos años atrás. Me hizo sacarme la remera y me empezó a tocar la piel, y aprovechó para tocarme las tetas; yo me sentí incómoda, pero lo normalicé confiando en que capaz mal pensé. Que bronca”.

“Yo me hice atender con él hace más de un año. Nunca supo decirme qué tenía. En la consulta empezó a mirarme raro y vi en un momento que me miró las tetas, me preguntó sobre unos granitos que tenía y cuando me di vuelta me tiró del vestido y me miró todo! Nunca más volví con ese hdp”, publicó otra joven.