¿De qué murió María Kodama?

La última esposa de Jorge Luis Borges falleció este domingo en su domicilio tras luchar con un cáncer de mama

María Kodama murió hoy a sus 86 años. La escritora y traductora padecía un cáncer de mama que le había sido detectado en los últimos tiempos, según informaron allegados . Curiosamente, la viuda de Jorge Luis Borges falleció a la misma edad que el autor, quien murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

Según trascendió, ella padecía esta enfermedad desde hace unos meses y en su etapa final permaneció recluida en su casa en la localidad de Vicente López. La noticia de su muerte fue confirmada por su abogado, Fernando Soto, quien escribió en Twitter: “Ahora entrarás al ‘gran mar’ con tu querido Borges. Que en Paz Descanses, María”.

Kodama colaboró con Borges en algunas obras y traducciones, como Breve antología anglosajona y el libro de viajes Atlas, pero también escribió propias, como Relatos y Homenaje a Borges.

María Kodama nació en Buenos Aires en el 10 de marzo de 1937 en el seno del matrimonio entre el químico japonés Yosaburo Kodama y María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española. Tras finalizar el secundario, decidió estudiar literatura en la Universidad de Buenos Aires. Allí conoció a Borges, quien en ese entonces rondaba los 60; es decir que le llevaba 38 años.

Jorge Luis Borges y María Kodama se casaron en 1986

Con el tiempo, empezaron a frecuentarse más. En 1975, Kodama viajó con él a Estados Unidos y, desde ese momento, empezaron a ser vistos más seguido en público y haciendo viajes juntos.

El 26 de abril de 1986, se casó con el escritor por poderes en Asunción del Paraguay, pocos meses antes de la muerte de este. “Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida”, había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista por la aparición del libro María Kodama. Esclava de la libertad, de Mario Mactas.

Como la heredera universal de la obra de su esposo, ella se encargó de representar a Borges mediante sus piezas literarias que ya son clásicos en nuestro país, como es el caso de El aleph y Ficciones. En 1988, dos años después de la muerte del escritor, creó la Fundación Jorge Luis Borges, en la que se exhiben la biblioteca del escritor, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, como también sus bastones y otros objetos de valor. Estuvo al frente de la misma hasta la actualidad. Además, recorrió el mundo para mantener viva su memoria, difundir su obra, cuidar su legado y asegurarse que se lo interpretara correctamente.

En ese sentido, en 2009, comenzó un juicio contra el escritor Pablo Katchadjian por plagio. En El Aleph engordado, él tomó el texto original, le agregó 5600 palabras al original y lo publicó en una edición pequeña de apenas 200 ejemplares. Katchadjian ganó el enjuiciamiento en 2017 y, cuatro años después, fue dictaminada la falta de mérito. Por eso mismo, el juzgado Civil Nº 1 estableció que Kodama debía abonar 888 mil pesos al escritor.

Por otro lado, en 2019, Kodama protagonizó una polémica al rechazar la iniciativa de Alberto Fernández —quien había sido recientemente electo presidente— de crear un “Museo Borges” con manuscritos donados por el empresario Alejandro Roemmers. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, ella afirmó que los libros que pretendía aportar el empresario habían sido “robados” al autor por una empleada doméstica. Tras la acusación, Roemmers explicó que tenía “documentación respaldatoria” para comprobar que los papeles fueron adquiridos de manera legítima. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo.