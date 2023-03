Mauricio Macri: “Que quede algo claro, habrá un solo presidente, el que gane”

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

l ex presidente dijo horas después de haber declinado participar de la contienda electoral. “Tengo sentimientos encontrados”, fue la primera frase después del saludo. Reiteró su alusión al actual gobierno: “Basta de marionetas”

La decisión estaba tomada desde hace días pero nadie lo sabía. Todo se terminó de coordinar hoy a las 9:30 AM con llamados a los tres integrantes del espacio que compiten en la carrera presidencial: María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La voz de Mauricio Macri se escuchó del otro lado del teléfono. Cada uno de los interlocutores agradeció el anticipo del mensaje que se publicaría apenas pasadas las 10 am en las redes sociales y repercutiría como reguero de pólvora en los medios de comunicación.

Esas primeras horas de la mañana pasaron volando para Macri, que monitoreó todo desde su casa de Acassuso junto a un grupo muy estrecho de colaboradores. Con ellos almorzó también y luego partió a grabar una entrevista televisiva. A la salida del canal, a bordo de su auto, respondió las llamadas que tenía acumuladas desde temprano de esta cronista.

— Hola.

— Hola, ¿cómo estás?

— Yo bien, me gustaría saber cómo se siente después del anuncio.

— Tengo sentimientos encontrados. Ganarle la batalla al ego no significa haberle ganado la guerra. Acá estamos. Creo que hice lo mejor. Veremos…

— ¿Por qué decidió declinar su candidatura?

— Porque quería darle la misma oportunidad a todos los candidatos del espacio. Duele leer ahora que muchos de mis seguidores más fieles están tristes pero ya entenderán que es lo mejor.

— ¿Tristes?

— Si, les duele no poder votarme. Fíjate en las redes lo que dicen. Quiero decirles a todos ellos que a mí también me duele, sépanlo. Hay quienes desde su dolor me reclaman que hasta pagaron los aumentos de tarifas porque creían en mí. A todos ellos les digo que sigo y seguiré acá y que éste es el mejor camino.

— ¿Por qué es lo mejor?

— Estoy convencido que esa sensación que reina en la sociedad donde le das los votos a uno y es el responsable de todo no existe. Como dije hoy en el mensaje creo en el trabajo en equipo no en un único liderazgo. Traté de demostrar que no vivo para la política ni para la vida pública. No es algo personal. Es un espacio y un trabajo en equipo. Sin empoderar a nadie.

— ¿Alguno de los tres precandidatos lo representa mejor? ¿Levantará la mano de alguno de ellos antes de las PASO?

— Eso se verá. Si tengo certeza por alguno en algún momento lo veré. Hoy no tengo certeza alguna.

Quienes lo conocen, aseguran que esperará las mediciones de los próximos días para decidir cuándo y por quién levantar la mano. Pero que hoy no hay manera de saber por quién se inclina el hasta ayer precandidato presidencial.

Mauricio Macri comunicó su decisión a través de un video subido a las redes

— ¿Cree que alguno de los tres o los tres precandidatos que quedan pueden retener sus votos? O se perderán…

— Esperemos que no se vayan. Hay quienes predicen que se los lleva (Javier) Milei pero yo confío en que no.

— Bullrich es la que más retiene ese voto…

— Ella contiene, es una gran contenedora.

— Tomada la decisión, ¿Alberto Fernández y Cristina Kirchner deberían seguir el ejemplo?

— Ni idea, será cuestión de ellos. No me meto ahí.

— ¿Cómo sigue la vida de Mauricio Macri ahora?

— Yendo a casa (literal), tranquilo, la vida continúa.

— ¿Con o sin campaña?

— Sí, claro, participando. Tratando de sumar al espacio, pero que quede algo claro: habrá un solo presidente, el que gane. Como dije en el mensaje. Basta de marionetas, acá no habrá doble comando.

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta en Villa La Angostura (Archivo)

— ¿Cómo siguen las candidaturas en Ciudad y en provincia de Buenos Aires?

— En la Ciudad mi candidato es Jorge sin dudas (el primo) y en la provincia siempre tira la lista presidencial salvo con el destrozo que hizo Aníbal Fernández.

— ¿Opinará sobre un eventual armado de Gabinete en caso de que gane un candidato de Juntos por el Cambio?

— Yo siempre estoy y estaré a disposición de aconsejar al que lo requiera. Si el que llega a presidente lo quiere o pide ahí estaré y sino que experimenten sus propias aventuras. Solo espero que aprendan. Las piedras ya me las comí yo y espero que no vayan por ahí, que haya servido de experiencia.

— ¿Cómo imagina la vida diaria de ahora en más?

— Enseñando, en la FIFA, y ayudando a que el mundo nos dé una oportunidad más. Solo una más porque nos lo merecemos…

Se interrumpe la charla. “Estoy terminando una charla con una periodista”, se le escucha decir a Macri mientras el auto que lo traslada, frena. “Bueno, me despido, veremos cómo sigue esto…”

Horas más tarde, el ex presidente volvió a aparecer públicamente para referirse al hecho político que marcó la jornada, y entre otras cosas, brindó una definición sobre lo que opina de lo que en la política argentina se denomina “la grieta”.

“Yo no creo en la grieta. Para mí no existe. Es una creación de ellos (en alusión al kirchnerismo) para justificar la locura. Grieta habría si todos somos promundo, democráticos, capitalistas, modernos éticos y tenemos una discusión a morir sobre aliarse con China o el frente del mundo. Eso sería una grieta”, señaló en una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, por la LN+.

Luego amplió: “Ahora, si vos te vas de la cancha y jugás en una cancha en la que no está la Constitución Nacional, vale soltar presos, robar, mentir, decir que Maduro es un demócrata, el de Nicaragua (por el dictador Daniel Ortega) es un demócrata, dónde vale ayudar a escaparse a una condenada judicial enemistándonos otra vez con Ecuador, y bueno”.

En otro pasaje, en el mismo tono, se refirió con dureza al presidente Alberto Fernández. “Este señor que está en la presidencia y nunca debió haber estado ya nos enemistó con Brasil diciendo que salieron de la selva, con Chile riéndose de sus avances con el COVID cuando ellos hicieron todo impecable y acá hicieron todo mal. Ahora se pelea de vuelta, con otro presidente supuestamente es de un palo cercano. Todos los días con uno, no se puede creer. ¿Eso es una grieta de qué? De nada, son ideas trastornadas que destruyen a la Argentina, frente a ideas contemporáneas modernas sobre las que se construyó, por ejemplo, Uruguay”.

“No hay grietas si no ideas equivocadas o razonables”, aseguró Macri.