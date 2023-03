Renovaron la alerta por tormentas en el norte entrerriano

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde una alerta naranja por tormentas para la madrugada de este sábado para el norte de Entre Ríos, y advertencia amarilla para el resto de la provincia.

Según el informe del organismo, la alerta naranja afecta a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.

Para las zonas afectadas se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

En tanto, rige alerta amarilla por tormentas en el centro, este, oeste y sur de Entre Ríos. El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 40 y 60 milímetros, indicó el SMN.

Además, agregó que estos fenómenos podrían tener como riesgo principal asociado la abundante caída de agua en cortos periodos, y en forma localizada caída de granizo y/o ráfagas fuertes.

Para la población de estas zonas, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.