Santero pegó de entrada y Werner debió conformarse con el segundo puesto en San Nicolás

Una maniobra en el comienzo de esta sexta fecha de TC en el autódromo de San Nicolás le bastó a Julián Santero para quedarse con su quinto triunfo en la categoría, en su 50° presentación, y perfilarse como uno de los candidatos a la corona.

Mariano Werner picó en punta y parecía que se iba a escapar como en la serie, pero Santero sorprendió en el frenaje de la cuarta variante, al hacerlo más adentro y salir mejor plantado a la recta siguiente, por lo que dobló delante del entrerriano a la curva siguiente. Mauricio Lambiris quedó tercero, delante de Jonatan Castellano y Juan Pablo Gianini.

Con el paso de las vueltas, los punteros se escaparon del resto y Werner comenzó a atacar al mendocino, con un Ford visiblemente superior, por todos lados. Pero a su vez, Lambiris, Castellano, Gianini y Gastón Mazzacane se acercaban a los excompañeros de equipo del Memo Corse.

Atrás, por su parte, el líder del campeonato Agustín Canapino avanzaba a buen ritmo con el Chevrolet; primero superando a los Torino oficiales de Marcos Landa y Juan Cruz Benvenuti, luego a Ayrton Londero y, cuando promediaba la carrera, se puso a tiro de Christian Ledesma, quien marchaba séptimo. Recién en el 16° giro pudo pasar al marplatense y ganar otra colocación.

En la 18ª vuelta, y cuando Castellano atacaba a Lambiris, Gianini aprovechó y casi se mete cuarto, pero el Pinchito se defendió y mantuvo la posición.

“Se dio una muy linda carrera. Mariano estuvo a punto de superarme en algunas ocasiones, yo estuve al límite de perderlo en otras, y fue una terrible maniobra la que me salió para pasar al frente. Fue todo improvisado y pude aprovechar todas las situaciones. Después me defendí como pude y fue extremadamente difícil ganarle a Mariano, pero lo logré. No éramos los candidatos y pudimos festejar”, comentó el ganador.

Werner, por su parte, sostuvo: “Nos superó bien Julián, corrimos 20 vueltas a fondo y no me dio chances. El que viene atrás desgasta mucho el auto y bueno… Se escapó como en Paraná”.

Con estos resultados, Canapino continúa al frente del campeonato, con 213 puntos, seguido por Luis José Di Palma, con 178.

La próxima cita de la categoría será el 11 de julio, en el autódromo de Concordia.