Dani La Chepi contó la charla sin filtros que tuvo con Alex Caniggia por su salida de MasterChef Celebrity 2: “Le dije ‘vos sos un estúpido”

De un momento al otro y sin haber dado indicios previos, Alexander Caniggia se fue de MasterChef Celebrity 2 (Telefe). Mientras el jurado afirma que lo descalificaron porque faltó sin avisar, él asegura que en realidad renunció.

En este contexto, Dani La Chepi, que compartió el certamen con el mediático y se hizo muy amiga de él, reveló que en medio del escándalo le mandó un mensaje sin filtro. Entonces, Alex respondió revelándole por qué se fue así del certamen culinario; abruptamente y sin haberse despedido de sus compañeros.

“Le escribí y le dije ‘vos sos un estúpido’ y me contestó que no iba a tener una salida normal porque es un chico sin escrúpulos. Salió de la manera en que él iba a salir, salió de la manera Caniggia. Alex tuvo la dicha de ser un chico rico”, expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió contando que le encantaría que ganara Georgina Barbarossa, aunque cree que Candela Vetrano resultará campeona.

