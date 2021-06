CONCORDIA : ARISTAS DEL HASTÍO

Concordia, como otras ciudades “muy politizadas” , no es ajena a los movimientos y privilegios que existen detrás de “bambalinas” del poder de turno.

El caso Maximiliano Benedetto puso una vez mas sobre el tapete una clara demostración de los privilegios que disfrutan los miembros de la corporación política, nuestros lectores conocerán de sobre manera los diversos casos que hemos conocido, no solo en esta ciudad que hoy se ve sacudida por otro escandalo mas de un hijo del poder y lo hace protegiendo nada mas ni nada menos que un acto y varios mas en proceso de investigación de violencia de genero agravada, con antecedentes ocultos no revelados aun , cuando se habría ocultado , todo lo sucedido con la madre de los hijos de Maximiliano Benedetto .

Cualquier hijo de vecino con los antecedentes y denuncias del caso, ya estaría procesado de forma veloz y contundente, es decir por estas horas seria un habitante más del presidio local.

En la jornada de ayer lunes el juez de Garantías de Concordia, Francisco Ledesma, resolvió otorgar 60 días de prisión preventiva domiciliaria a Maximiliano Benedetto, acusado por los delitos de lesiones leves, grooming y abuso sexual, todo ello en contexto de violencia de género.

PRIVILEGIOS A PEDIR DE BOCA

Además, desde la justicia se aconsejó al imputado que realice un tratamiento psicológico como una medida leve, de la cual solo se registran los certificados que emite un profesional cualquiera, sin constatar la evolución del proceso “aconsejado”, es decir se corrobora la presencia pero no se analiza, si esto realmente fue acertado.

Cabe recordar que, en la mañana de este lunes, un grupo de mujeres se manifestó ante los Tribunales de Concordia solicitando se acepte el pedido de prisión preventiva para Benedetto y que la causa “continúe a favor de las chicas”. Aquí se produce el hastío de la población, solo falta recordar aquellas presencias muy mediáticas de la Madre Marta Pelloni, denunciando a los cuatro vientos los abusos de los hijos del poder en Concordia.

La fiscal Evelina Espinosa, que sigue el curso de las denuncias por los delitos de lesiones leves, grooming y abuso sexual, todo ello en contexto de violencia de género, que hicieron a Benedetto, había solicitado la misma cantidad de días de prisión para el acusado, pero de cumplimiento efectivo.

Luego de que se diera a conocer la decisión del juez Ledesma, un grupo de mujeres se acercó a la casa de del padre de Maximiliano , Luis Benedetto en calle Urquiza 425 para protestar. Además de cantos y aplausos, colocaron carteles en las puertas y ventanas. En varios de ellos se lee “Ni libertad, ni domiciliaria”.

Varias de las jóvenes que se acercaron a la casa del funcionario habían estado horas antes en tribunales pidiendo que no le dieran prisión domiciliaria ni libertad hasta que las víctimas no se sintieran seguras y la causa avanzara.

Gran parte del poder Judicial y probablemente muchos Jueces y Fiscales son promovidos por el poder político, como así también los ciudadanos no exigen rectitud y un no apartamiento de las leyes sin privilegios para nadie, es así que caemos siempre en un conformismo estúpido, que no nos permite avanzar como sociedad.

