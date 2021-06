“Hay mucho para hacer por Entre Ríos”, destacó Frigerio

En el marco de su recorrida por las localidades de Concordia, Chajarí y San Salvador, el precandidato a diputado nacional, Rogelio Frigerio, resaltó la importancia de las Legislativas y la necesidad de una oposición que trabaje para evitar “que el gobierno avance en seguir aumentando los impuestos”. Se mostró junto a dirigentes de la UCR, PRO, vecinalismo y referentes sociales, como el ex jefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario General Néstor Roncaglia.

“La gente necesita que todos asumamos nuestras responsabilidades de que Argentina esté como está y de que en Entre Ríos se viva como se vive. De alguna manera todos somos responsables de esta situación, aunque no todos en la misma medida”, comentó Frigerio al tiempo que reflexionó: “Lo menos que quiere la gente es que nos dediquemos a pasarnos factura y a echar culpas, a escuchar a los políticos hablar de otros políticos. Lo que necesita es que hablemos de cómo vamos a hacer para solucionar los problemas que se vienen repitiendo y agravando desde hace décadas que hacen que se viva cada vez peor”, reflexionó, al tiempo que aclaró: “A mí me interesa la gente. Nunca me van a escuchar hablar de otros políticos, sí discuto ideas”.

“Hay muchas cosas propositivas para hacer por Entre Ríos y también en la defensiva, para que este gobierno no avance en seguir aumentando los impuestos”, puntualizó y recordó: “Lo que se viene es una elección de medio término nacional donde se eligen diputados nacionales con el objeto de que haya mayor equilibrio en el Parlamento. El gobierno tiene casi mayoría absoluta en el Senado y en Diputados le faltan pocos votos, y el kirchnerista –con tantos años en el poder- no es un gobierno que se maneje bien con esas mayorías, al contrario”.

Y alegó: “El principal problema de Argentina es ese 50% de argentinos, y en el caso puntual de entrerrianos, que viven debajo de la línea de pobreza, creo que nos debería dar mucha vergüenza a todos. Y el origen de esto es que hace rato que Argentina dejó de generar empleo de calidad. El Estado lejos de apoyar a los emprendedores y a las pymes que son quienes generan ese empleo, obstruye ese crecimiento y les pone una pata encima de la cabeza con los impuestos; con las normas que complican la toma de empleos, los trámites para abrir empresas o emprendimientos; con el manejo de la pandemia”.

“Cuando toman decisiones respecto a la pandemia, ¿cuánto están pensando en los casi 200.000 comercios y pymes que se cerraron? ¿En el millón de empleados que se perdieron?, ¿Cuántos están realmente preocupados porque el 50% de los jóvenes no terminen la escuela secundaria en Entre Ríos?”, se preguntó.

Seguidamente respondió que “esos deberían ser los temas clave en los cuales ponernos de acuerdo y pelear espalda contra espalda”. “Gran parte del problema pasa por los enormes privilegios que tiene la política, que generan un gasto público descomunal y que no se puede financiar nunca con nada. Hay que revisar ese gasto público punto por punto y hay que ver cuánto de ese gasto realmente le mejora la vida a la gente y cuánto de ese gasto va a soportar privilegios de una casta política que vive de espaldas a lo que le pasa a la ciudadanía. Ese es el real desafío que tiene la política por delante: empezar a entender para qué estamos acá, para qué queremos dedicarnos a esto, y si no queremos dedicarnos a esto para que la gente viva mejor, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y estamos fallando demasiado en las últimas décadas porque los argentinos cada vez están viviendo peor”.

Por otra parte, en su paso por el norte de Entre Ríos, el ex ministro del Interior de la Nación, visitó en el departamento Federación la localidad de Chajarí. Allí junto al ex jefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario General Néstor Roncaglia mantuvo charlas con referentes políticos de diferentes sectores y -luego de una reunión con el intendente Pedro Galimberti- cerró la jornada con una conferencia. “Creemos que nos podemos poner de acuerdo en las cosas básicas que necesita Argentina y Entre Ríos para salir adelante”, puntualizó. “La instancia que viene es muy saludables para los partidos políticos. Si hay disputas o dudas en términos de quién debe representar a un espacio político en la elección general, lo mejor es que sea la gente la que decida. Eso no debería ser un problema, debería ser algo normal en las PASO”, concluyó.

